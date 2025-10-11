Mick Schumacher hoopt nog altijd zijn rentree in de Formule 1 te kunnen maken. Na te zijn overgeslagen door elfde team Cadillac – het Amerikaanse team kiest met de aanstellingen van Sergio Pérez en Valtteri Bottas liever voor ervaring – probeert de Duitse coureur nu een weg terug te vinden via de IndyCar. Een slecht idee, volgens Bottas, die samen met Nico Hülkenberg Schumacher adviseert.

Mick Schumacher werkt al sinds zijn vertrek bij Haas aan het einde van 2022 aan een rentree in de Formule 1. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher werd weggestuurd vanwege tegenvallende prestaties – de Duitser pakte alleen tijdens de Grands Prix van Groot-Brittannië en Oostenrijk kostbare punten voor het Amerikaanse team. Oudgediende Nico Hülkenberg volgde in 2023 de coureur op.

LEES OOK: Schumacher kritisch op huidige generatie coureurs: ‘Lijken niet voor zichzelf te denken’

Na een tijdje als reservecoureur bij Mercedes aan de kant te hebben gestaan, is het de jonge Schumacher ook niet gelukt om een stoeltje bij elfde team Cadillac te bemachtigen. De Amerikaanse renstal besloot om voor ervaring te gaan, en zet meervoudig Grand Prix-winnaars Sergio Pérez en Valtteri Bottas in de uitdager van 2026. Schumacher zou daarom nu zijn weg naar de Formule 1 willen terugvinden via de IndyCar-serie. De coureur neemt aankomend weekend deel aan een test in de Amerikaanse raceklasse.

Advies van Hülkenberg en Bottas

Nico Hülkenberg adviseert zijn landgenoot hoe hij alsnog ooit weer in de koningsklasse terecht kan komen. De tegenwoordige Sauber-coureur keerde zelf in 2023 terug in de Formule 1. “Het is belangrijk om jezelf te laten zien. Om je naam in het geheugen van degenen die erover gaan te griffen”, vertelt Hülkenberg aan Auto Motor und Sport. “Je moet laten zien dat je iets kunt.”

LEES OOK: Johnny Herbert tipt Ferrari: ‘Horner moet nu bovenaan hun lijstje staan’

Valtteri Bottas, die na een jaartje aan de zijlijn bij Mercedes zich nu voorbereid op zijn debuut met Cadillac, denkt dat Schumacher een verkeerde keuze maakt met de IndyCar-test. “Ik weet niet zeker of het de juiste beslissing is om naar de IndyCar-serie over te stappen”, twijfelt de Fin. “Mensen krijgen dan snel de indruk dat je een andere weg inslaat. Ik zou eerder in het WEC (World Endurance Championship, red.) blijven en tegelijkertijd een F1-rol zoeken.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.