Cadillac wil dit jaar nog testen met Formule 1-auto’s, ter voorbereiding op het debuutseizoen in 2026. Dat bevestigden kersvers Cadillac-coureur Sergio Pérez en teambaas Graeme Lowdon deze week. Omdat de Amerikaanse formatie geen oude auto’s in de garage heeft staan, zal het team moeten aankloppen bij concurrenten. Voorlopig richt Cadillac zich vooral op het digitaal simuleren van raceweekenden.

Sergio Pérez, die volgend seizoen samen met Valtteri Bottas het nieuwe Cadillac-team vertegenwoordigt, bevestigde dinsdag dat er plannen zijn om nog vóór het einde van het jaar te testen met een bolide van een ander team. Het is nog niet bekend bij wie Cadillac een leenauto zal aanvragen, al lijkt Ferrari vooralsnog de meest logische partner. De Scuderia levert vanaf 2026 de motoren aan Cadillac, dat pas in 2029 met een eigen aandrijflijn op de proppen komt.

Simulaties

“We hebben geen TPC-auto of actuele wagen waarmee we kunnen rijden, maar we simuleren al volledige race-evenementen”, lichtte teambaas Graeme Lowdon toe. “Zo gaan we binnenkort Monza nabootsen, waarbij we het hele weekend – van start tot finish – als een complete race benaderen. Het hele team is dan van donderdag tot en met zondag volledig geïntegreerd. We hebben een duidelijk plan richting Melbourne volgend jaar, en dat gaat veel verder dan alleen races simuleren.”

LEES OOK: Cadillac mijdt Amerikaanse coureurs: 'We hebben ervaring nodig'

“Bij onze laatste simulatie waren zo’n vijftig à zestig ingenieurs het hele weekend betrokken”, vervolgde Lowdon trots. “En dan heb ik het over vakmensen in zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten. Iedereen moet aan elkaar wennen. We kunnen ons niet veroorloven dat we straks in Melbourne aankomen en mensen elkaar voor het eerst horen of voor het eerst moeten samenwerken.”

De Cadillac-teambaas suggereerde bovendien dat Pérez de meeste testkilometers zal maken. Bottas is immers nog altijd reservecoureur bij Mercedes. Daarnaast heeft de Fin dankzij zijn driejarige stint bij Sauber al ruime ervaring met Ferrari-motoren, terwijl Pérez die kennis nog moet opdoen. “Natuurlijk gaan we dit jaar ook testen met echte auto’s”, bevestigde Lowdon tot slot. “Daarvoor moeten we samenwerken met andere teams, maar dat is volgens de huidige regelgeving volledig toegestaan. We bouwen het stap voor stap op, zodat we in Melbourne een vliegende start kunnen maken.”

