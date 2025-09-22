Racen met een huurbus? Ex-teamgenoten Carlos Sainz en Charles Leclerc moesten een behoorlijke omweg maken toen ze vanuit Azerbeidzjan terug naar Monaco reisden. Hun vliegtuig moest uitwijken vanwege noodweer nabij Nice, waardoor het duo ergens in Italië strandde. Er werd een busje gehuurd waarmee Sainz – tot grote spijt van Leclerc – in recordtijd naar Monte Carlo scheurde.

Charles Leclerc deelde zondag een opvallende video op zijn Instagram-pagina. “Na een teleurstellend weekend in Bakoe dacht ik dat het niet veel erger kon worden”, vertelt hij vanuit de bijrijdersstoel van een busje. Leclerc eindigde in Azerbeidzjan op een matige negende plaats. De camera draait vervolgens naar voormalig Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz, die achter het stuur is gekropen. “Door het slechte weer moesten we ergens in Italië landen”, grijnst de Spanjaard triomfantelijk. “Maar we hebben een bus gehuurd en nu rijden we gewoon naar huis.”

LEES OOK: ‘Smooth Operator’ Sainz viert eerste podium met Williams: ‘Vamos!’

Het is onduidelijk waar Leclerc en Sainz precies vandaan moesten komen, maar de sfeer in het huurbusje zit er duidelijk goed in. Daarbij lijkt de Williams-coureur, die in Bakoe zijn eerste podium vierde met de Britten, flink gas te geven. “Het is twee uur rijden naar Monaco”, zegt hij, “maar dat doen wij natuurlijk in anderhalf uur.” Bekijk de hele video hieronder!

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.