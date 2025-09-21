Carlos Sainz eindigde zondag als derde tijdens de GP van Azerbeidzjan. Het is het beste resultaat van de Spanjaard sinds hij dit jaar zijn debuut maakte bij Williams. Voor de Britse renstal is het de eerste podiumplaats sinds de tweede plek van George Russell tijdens de door regen geteisterde GP van België in 2021. “Dit is het mooiste podium uit mijn carrière”, reageerde Sainz achteraf.

“¡Vamos!”, klonk het na afloop van de race over de boordradio. Carlos Sainz was uitzinnig nadat hij zijn eerste podiumplaats met Williams had geclaimd. “Mijn eerste smooth operation met het team”, grapte hij, verwijzend naar zijn bekende bijnaam. Niet veel later werd het iconische jaren ’80-nummer gedraaid in parc fermé. “Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben, hoe goed dit voelt”, reageerde hij. “Nog beter dan mijn eerste podium. We werken het hele jaar al ontzettend hard en vandaag bewijst dat, als alles bij elkaar komt, we snel genoeg zijn voor een podiumplaats.”

“We hebben geen fouten gemaakt tijdens de race, waardoor ik veel auto’s heb verslagen waarvan ik gisteren dacht dat ze te snel voor ons waren”, vervolgde Sainz. “Ik ben ontzettend trots op iedereen bij Williams. We hebben weliswaar een zwaar jaar achter de rug, maar het is duidelijk dat we een grote stap hebben gezet ten opzichte van vorig seizoen. Het is moeilijk geweest om het tempo te vertalen naar goede resultaten, maar nu weet ik waarom. Het leven heeft zo zijn ups en downs, maar om dan met zo’n podium beloond te worden, overtreft mijn stoutste dromen. Het is een mooie levensles; blijf geloven en blijf dromen. Uiteindelijk betaalt dat zich uit.”

