Carlos Sainz heeft zijn theorie voor de wederopstanding van Lewis Hamilton gedeeld. De Spanjaard moest eind 2024 nog plaatsmaken voor de zevenvoudig wereldkampioen bij Ferrari, maar dat eerste seizoen in dienst van de Scuderia van de Brit verliep allesbehalve soepel. Een jaar en een compleet nieuwe F1-reglement later heeft Hamilton echter zijn eerste Ferrari-zege binnen. Volgens Sainz zit daar dan ook het succes van zijn Ferrari-opvolger: ‘Hij heeft geprofiteerd van de reglementswijzigingen’.

Anderhalf jaar nadat Lewis Hamilton zijn eerste meters in dienst van Ferrari reed, pakte de zevenvoudig wereldkampioen in Barcelona voor het eerst een zege in het Scuderia-rood. Hamilton maakte eerder tijdens de GP China al een einde aan zijn lange podiumdroogte. Volgens Carlos Sainz spelen de huidige Formule 1-reglementen een grote rol bij de wederopstanding van de Brit.

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“Uiteindelijk heeft deze sport geen geheimen,” vertelde de Williams-coureur aan de Spaanse pers na de race in Barcelona. “Ik denk dat we allemaal over veel talent beschikken, maar met verschillende rijstijlen. Sommige auto’s liggen ons goed, andere niet.”

Hamilton profiteert van reglementswijzigingen

Volgens Sainz geldt dat laatste ook voor Hamilton, wiens seizoen er volgens de Spanjaard er heel anders uit had gezien als er begin 2026 geen nieuw reglement van kracht was gegaan. “Lewis verdient ook veel lof voor de manier waarop hij de situatie tussen vorig jaar en dit jaar heeft weten om te buigen,” vervolgt Sainz. “Maar hij heeft ook geprofiteerd van de wijziging in het reglement, want als hij nog drie jaar met de auto van vorig jaar had moeten rijden, zouden we misschien niet de Lewis zien die we dit seizoen zien.”

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