Carlos Sainz wil zijn race-ingenieur bij Williams, de Fransman Gaetan Jego, eren voor diens harde werk. De Spanjaard maakte dit jaar zijn debuut bij de Britse renstal en werkt sindsdien samen met Jego. Volgens de 31-jarige coureur hebben ze allebei een zwaar jaar achter de rug, maar maakte de podiumplaats in Bakoe veel goed. Sainz gunt zijn race-ingenieur het succes, ook omdat Jego bekendstaat als een uitzonderlijk harde werker.

Sainz en zijn race-ingenieur beleefden samen een frustrerend seizoen. Ondanks enkele veelbelovende optredens kwam de Spaanse routinier vóór de GP in Bakoe niet verder dan een achtste plaats. In Azerbeidzjan liet hij zich echter van zijn beste kant zien en mocht hij zelfs vanaf de eerste startrij vertrekken. Uiteindelijk tekende de ‘smooth operator’ voor de derde plaats en zijn eerste podium met Williams. Tijdens het cooldownrondje was race-ingenieur Gaetan Jego hoorbaar geëmotioneerd. “Je klinkt een beetje emotioneel, gaat het?”, vroeg Sainz.

Harde werker

In aanloop naar de GP van Singapore legde Sainz uit dat er weinig mensen zijn die zoveel toewijding tonen als zijn huidige race-ingenieur. “Het is een zwaar jaar geweest voor ons beiden”, vertelde hij. “Je ziet het waarschijnlijk niet van de buitenkant, maar je kunt je niet voorstellen hoeveel uren we in de auto hebben gestoken, in de simulatorsessies, in de ontwikkeling van de set-up, in het vinden van meer snelheid.”

LEES OOK: Albon prijst Vowles’ plan: ‘We zitten pas op zestig procent’

“Hij (Jego, red.) is een ongelooflijk harde werker, waarschijnlijk de hardst werkende man met wie ik ooit in de Formule 1 heb gewerkt – en ik heb met veel mensen gewerkt”, voegde Sainz eraan toe. “Ik kan je vertellen: niemand steekt meer uren in deze sport en in dit leven dan hij.” Over zijn eigen prestaties zei hij het volgende: “Je zag aan mij ook dat het frustrerend begon te worden. Maar ik hield voet bij stuk en uiteindelijk spreken de resultaten voor zich. Ik ben in die zin gewoon blij en trots op mijn veerkracht, want na de zomerstop kreeg ik direct twee zware klappen te verduren”, doelde hij op de races in Zandvoort en Monza. “Om daar weer van terug te krabbelen, was zwaar.”

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.