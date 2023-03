De race-pace van Ferrari schoot tekort tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië. Carlos Sainz en Charles Leclerc eindigden achter Mercedes en Aston Martin op P6 en P7. Daarom eist Sainz, die nu vierde staat in het kampioenschap, verbeteringen voor de aankomende races.

“We moeten snel te weten komen hoe we kunnen verbeteren”, zei de Spanjaard tegen Sky Sports. “We hebben twee totaal verschillende circuits gehad en het blijkt dat onze snelheid niet is wat het moet zijn. Er is nogal wat werk te doen.”

Op korte termijn verwacht Sainz echter niet al te veel progressie. “Het mag duidelijk zijn dat we met upgrades moeten komen. Maar helaas heeft het ontwikkelen tijd nodig en dus moeten we het eerst hier mee doen.”

Lastig weekend

Na de teleurstelling in Bahrein verwachtte Ferrari dat de strijd aan te kunnen gaan met Red Bull op het circuit in Jeddah. Het asfalt is anders, daardoor zou er minder slijtage aan de achterbanden zijn; een probleem waarmee de SF-23 kampt. Het team verwachtte dan ook betere resultaten te kunnen boeken dan in Bahrein.

Tijdens de kwalificatie bleek al dat het voor Sainz een lastig weekend ging worden. Door problemen met zijn banden in Q2, kon hij niet alles geven met P4 als gevolg. Toch maakte het team zich geen zorgen. Op basis van de vrije trainingen en de kwalificatie leek de auto sneller te zijn dan die van Mercedes.

Op de zondag bleek het tempo toch te laag. Sainz had moeite met het inhalen van Lance Stroll op de mediumband. Na afloop van de race reageert de Spanjaard op Instagram: “Het was een lastige race. Na Bahrein bleek al dat we het tempo niet hadden. Het is niet de start van het seizoen waarop we hoopten.”

Na de openingsrace in Bahrein liet teamgenoot Charles Leclerc ook al zijn ontevredenheid blijken. In een gesprek met Ferrari’s topman John Elkann zou hij garanties te hebben gevraagd voor verbeteringen.