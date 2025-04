Carlos Sainz komt met de schrik vrij! Nadat hij op de mediadag in aanloop naar de GP van Bahrein het woord shit gebruikte tijdens een persconferentie, riskeerde hij een flinke geldboete. Omdat er vorig jaar al enkele straffen zijn uitgedeeld voor grof taalgebruik, hanteert de FIA dit jaar extra strenge regels. Omdat Sainz netjes zijn excuses zou hebben aangeboden, blijft het bij een waarschuwing.

Carlos Sainz kreeg na de GP van Japan al een boete van liefst tienduizend euro omdat hij te laat kwam bij de openingsceremonie. De Williams-coureur miste het begin van het Japanse volkslied omdat hij nog op het toilet zat met buikklachten. Tijdens een persconferentie in Bahrein bekritiseerde hij het optreden van de FIA, ook omdat hij naar eigen zeggen maar ‘vijf seconde’ te laat was. “Shit happens”, zei Sainz met een knipoog.

Geen boete voor Sainz

Daarmee riskeerde de Spanjaard direct een nieuwe boete. Nadat Max Verstappen vorig jaar al een taakstraf kreeg voor het schelden tijdens een officieel persmoment, kreeg Charles Leclerc eveneens een boete van tienduizend euro voor het gebruik van het woord shit. Volgens de aangescherpte regels had Sainz mogelijk een boete van veertigduizend euro kunnen krijgen, maar de FIA besloot hem niet door te verwijzen naar de stewards.

Een woordvoerder van de organisatie verklaarde dat de smooth operator zijn excuses had aangeboden voor zijn gedrag, en dat hij de overtreding op een nog nader te bepalen wijze zou goedmaken. Goed nieuws voor Sainz, die weet dat grof taalgebruik tegenwoordig aardig in de papieren kan lopen. Volgens de nieuwe regels, die op aandringen van FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem zouden zijn opgesteld, had hij een boete van veertigduizend euro kunnen krijgen. Bij een tweede vergrijp loopt dat bedrag op tot tachtigduizend euro. Een derde overtreding levert automatisch een boete op van — je leest het goed — honderdtwintigduizend euro, inclusief schorsing van één maand en aftrek van kampioenschapspunten.

