Het dure toiletbezoek van Carlos Sainz in Japan is tijdens het Grand Prix-weekend in Bahrein nog altijd onderwerp van gesprek. De Spanjaard kreeg een flinke geldboete, omdat hij vanwege buikpijn te laat bij het volkslied aankwam op Suzuka. George Russell, samen met Sainz voorzitter van de coureursvakbond GPDA, hoopt in de toekomst op meer begrip vanuit de FIA voor de zorgen en logistieke problemen van de coureurs.

Carlos Sainz is het laatste slachtoffer van de strengere FIA-strafrichtlijnen. De Spanjaard kreeg een boete van €10.000, omdat de coureur, in zijn eigen woorden, “vijf seconden te laat” aankwam bij het Japanse volkslied. Sainz had last van zijn buik, iets wat later werd bevestigd door de aanwezige dokters, maar de FIA is onverbiddelijk. Het te laat komen van de Madrileen wordt gezien als een overtreding van “het naleven van de instructies van de FIA met betrekking tot deelname van personen tijdens officiële ceremonies”.

Sainz was niet blij met de boete, maar kon er tijdens de persconferentie nog wel een grapje over maken. ‘Shit happens’, zei de Williams-coureur. Sainz krijgt nu bijval van zijn medevoorzitter van de coureursvakbond George Russell. “Dat was een behoorlijk duur toiletbezoek”, aldus de Mercedes-coureur.

Meer samenwerking met de FIA

Volgens Russell illustreert het voorval dat de FIA niet altijd naar de zorgen van de coureurs luistert. “Ik begrijp heel goed dat het onze plicht is om er voor het volkslied te zijn”, vervolgt de Brit. ”Maar het is niet zo eenvoudig als mensen misschien denken om er op tijd te zijn. We rennen vaak naar het toilet en soms zijn er gewoon geen toiletten beschikbaar tussen het moment dat je uit de auto springt en het volkslied begint. Dan word je bijvoorbeeld tegengehouden door een paar mensen op de grid of mensen die om een snel interview vragen.”

De GPDA-voorzitter hoopt in de toekomst beter met de FIA en Formule 1 over dit soort kwesties samen te werken. “Ik snap dat vanuit het perspectief van de F1 het een heel belangrijk moment van de race is, maar ook vanuit het perspectief van een coureur zijn er harde, echte logistieke kwesties waarbij je soms letterlijk staat te wachten tot je in een toilethokje kunt.”

