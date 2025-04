Na de vrijdagsessies op Suzuka kwamen de Formule 1-coureurs bij elkaar voor een vergadering van de GPDA, oftewel de coureursvakbond. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken ze de meest uiteenlopende onderwerpen – van vloeken in officiële persconferenties tot het waarborgen van de veiligheid in de Formule 1. In aanloop naar de GP van Japan werd echter een heel ander agendapunt aangestipt; meerdere coureurs klaagden over toiletvoorzieningen.

Volgens gerenommeerd Formule 1-journalist Adam Cooper ontstond er vrijdag een discussie over de toiletvoorzieningen tijdens de vaste vergadering van de coureurs. Voor veel rijders is het gebrek aan wc’s in de paddock een serieus probleem, helemaal omdat een bezoek aan het kleinste kamertje tegenwoordig kan leiden tot reprimandes van de FIA. De beperkte toiletvoorzieningen op bepaalde circuits kunnen er immers toe leiden dat coureurs te laat komen voor de ceremonie van het volkslied – een serieuze overtreding in de ogen van de FIA.

Hinder voor de coureurs

In de meeste gevallen kunnen coureurs gewoon terugkeren naar hun eigen garage voor ‘een pitstop’, maar op sommige circuits zijn ze aangewezen op de openbare faciliteiten in de paddock. Dan kan het natuurlijk gebeuren dat ze in de rij moeten staan. Het Albert Park Circuit in Melbourne en het Circuit Gilles Villeneuve in Montréal werden als voorbeelden genoemd. Naast het gebrek aan toiletvoorzieningen noemden de coureurs ook televisie-interviews als een bron van hinder.

In de toekomst zou de FIA dus beter moeten nadenken over de faciliteiten voordat nieuwe racelocaties aan de kalender worden toegevoegd. GPDA-voorzitter George Russell zou later ook het gebrek aan douches hebben aangekaart. Op de meeste Europese circuits zijn de hospitality-units van de teams wel voorzien van douches, maar op andere locaties – voornamelijk op tijdelijke circuits – bestaat deze luxe niet. Naar verluidt kreeg Russell weinig bijval van zijn collega’s; zo zou er gegrapt zijn dat er ook altijd een föhn aanwezig moet zijn, speciaal voor de Britse Mercedes-coureur.

