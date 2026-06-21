Na een succesvol eerste seizoen bij Williams, heeft zijn team volgens Carlos Sainz een jaar later een flinke stap teruggezet. In 2025 kon de Madrileen nog twee keer naar het podium rijden voor de renstal, terwijl hij dit seizoen op zes WK-punten staat na zeven Grands Prix. Sainz krabt zich daarom inmiddels achter de oren: “Het is iets waar ik mee bezig ben: hoelang ik bereid ben te wachten om weer te winnen in de Formule 1”.

Carlos Sainz begon in 2025 vol goede moed aan zijn nieuwe uitdaging bij Williams. De komst van de Madrileen wierp meteen zijn vruchten af: in zowel Azerbeidzjan als Qatar eindigde hij op het podium. Van die goede moed lijkt een seizoen later weinig over. In zeven Grand Prix tijd konden Sainz en teamgenoot Alex Albon slechts 11 WK-punten binnenhalen.

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Sainz geeft tegen Spaanse Mundo Deportivo toe dat de tegenslagen van Williams dit seizoen ook de vooruitgang van het team in het algemeen heeft vertraagd. De Madrileen denkt dat Williams in de toekomst wel weer kan vechten met de topteams. “Maar het is ook waar dat de stap achteruit die we dit jaar hebben gezet, dat doel misschien met een paar maanden of een jaar heeft vertraagd”, zegt Sainz wel. “Ik weet niet precies hoeveel vertraging het heeft opgeleverd; hoelang het nu gaat duren voordat dit team er eentje is dat kan winnen.”

‘Hoelang ben ik bereid te wachten?’

Volgens Sainz is er wel een groot contrast tussen het Williams van 2025 en 2026. “Het is waar dat we vorig jaar dichter bij de koplopers stonden dan verwacht, en dit jaar verder weg zijn dan verwacht, dus misschien compenseert het ene het andere”, hoopt de Spanjaard. De Madrileen stuurt vervolgens wel een kleine waarschuwing naar Williams: “Het is iets waar ik mee bezig ben, ook in mijn hoofd: hoelang ik bereid ben te wachten om weer te winnen in de Formule 1. Ik wil dat die tijd zo kort mogelijk is en daarom ga ik, zelfs als James 2028 als doel stelt, het team aansporen om het eerder te halen.”

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