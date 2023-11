Carlos Sainz gaat een gridstraf van tien plekken krijgen voor de Grand Prix van Las Vegas. De Spanjaard krijgt een nieuwe motor en daarmee gaat hij over de toegestane limiet aan reserveonderdelen. Dat Sainz en Ferrari hier niets aan konden doen, maakt in dit geval geen verschil.

Veel tijd kregen de coureurs niet op de baan in Las Vegas. De eerste trainingssessie werd al na negen minuten stopgezet. Carlos Sainz reed over een putdeksel dat niet goed genoeg vastzat. Het deksel vloog omhoog en hielp de motor van de Ferrari naar de gallemiezen. Het gat in de auto was zo groot dat Sainz het circuit door zijn auto heen kon zien.

Een nieuwe motor dus. Sainz zit dit jaar al aan de limiet van hoeveel nieuwe motoren hij mag gebruiken. Onder normale omstandigheden betekent dit een gridstraf voor de coureur, maar omdat in dit geval het circuit zelf schuld heeft aan de situatie, kon dat nog tot een ander oordeel leiden. Ferrari vroeg dan ook dispensatie aan voor een mogelijke straf.

Helaas voor Sainz is dat niet het geval. In hun oordeel schrijven de stewards dat zij geen andere keuze hebben dan de Spanjaard bestraffen. De regels zijn dusdanig dichtgetimmerd dat er geen ruimte voor dispensatie is. Sainz krijgt uiteindelijk tien plekken gridstraf voor de motorwissel.

De stewards zelf geven ook aan dat zijn dit onzin vinden. “Graag willen de stewards benadrukken dat als zij het mandaat hadden om dispensatie te geven, in wat zij beschouwen als verzachtende, ongebruikelijke en ongelukkige omstandigheden, dan zouden ze dat hebben gedaan. De reglementen staan een dergelijke actie echter niet toe.”

