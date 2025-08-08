Carlos Sainz dringt aan op een fundamentele verandering in de ontwerpfilosofie van Williams. Na een teleurstellend raceweekend in Hongarije verklaarde de Spanjaard, die dit seizoen zijn debuut maakte bij de Britse renstal, dat zijn FW47 kampt met ernstige tekortkomingen. Als hij volgend jaar – wanneer er nieuwe technische reglementen worden geïntroduceerd – competitief wil zijn, moet er volgens hem iets veranderen.

Hoewel hij Williams niet direct bekritiseert, is Sainz realistisch over de huidige situatie. “We hebben een wijziging in ontwerpfilosofie nodig om ervoor te zorgen dat de auto van volgend jaar op verschillende circuits goed presteert”, verklaarde hij tegenover het Spaanse AS. “Hongarije is altijd een lastig circuit geweest voor Williams, maar de problemen die we hier tegenkomen, zien we ook op andere banen.” Sainz eindigde in Boedapest als veertiende.

De 30-jarige coureur wees vooral op de zwakke prestaties in lange bochten – een hardnekkig probleem dat al langere tijd zijn tol eist. “We hebben slechtere aerodynamische eigenschappen in lange bochten, waar je de downforce moet behouden van het begin tot het midden van de bocht. Dat speelt ons parten”, aldus Sainz. “Daarom liggen korte bochten en rechte stukken ons beter. Op circuits zoals Barcelona, Hongarije of Qatar heeft de auto het moeilijk.”

Na een moeizame kwalificatie nam de Spanjaard uitgebreid de tijd om met het team in gesprek te gaan. “Ik ben van een team dat op poleposition stond naar een team dat dertiende staat gegaan”, vergeleek Sainz zijn huidige team met Ferrari. “Ik kan veel feedback geven over wat deze auto mist op een circuit.”

Hoewel Williams dit seizoen grotendeels de focus heeft gelegd op 2026, blijft Sainz betrokken en strijdvaardig. In Boedapest testte hij meerdere afstellingen om alsnog snelheid te vinden. “Ik heb drie of vier verschillende set-ups geprobeerd en ben uiteindelijk teruggegaan naar de afstelling waarmee ik competitieve kwalificatieruns reed in Miami en Imola”, legde hij uit. “Als we probleemloze weekenden hadden gehad in Spa, Miami of Imola, hadden we veel punten gescoord”, besloot hij hoopvol.

