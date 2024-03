Zo mis je een race vanwege een ziekenhuisopname, en zo sta je op de eerste rij bij de volgende Grand Prix. Carlos Sainz is zelf ook wat verbaasd over wat hij heeft neergezet in Melbourne na het behalen van de tweede plek in de kwalificatie. “Ik geloof het bijna niet!”

“Het waren pittige weken waarin ik veel in bed lag te wachten om te zien of ik dit weekend zou kunnen presteren”, blikt de Spanjaard terug. “Om er dan vervolgens in te slagen en de wagen ook nog eens op de eerste rij te kwalificeren… ik geloof het bijna niet! Maar ik ben heel blij dat het gelukt is en dat we de strijd aan kunnen gaan met Red Bull.”

Natuurlijk ondervindt de Spanjaard tijdens de rijden in de Ferrari nog de nodige ongemakken vanwege zijn operatie. “Ik begon gisteren wat stroef aan de vrije trainingen, maar kreeg de snelheid gelukkig weer terug. Maar ik ga niet liegen: ik zit nu niet heel comfortabel in de auto. Het voelt natuurlijk ongemakkelijk en het is een raar gevoel, maar het gaat. En zolang het allemaal lukt zonder pijn kan ik gewoon voluit gaan,” klinkt het strijdvaardig.