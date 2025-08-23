Carlos Sainz kijkt met groeiend vertrouwen naar zijn toekomst bij Williams. De Spanjaard moest vorig jaar onverwachts op zoek naar een nieuwe werkgever, nadat Ferrari zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton had gecontracteerd. Waar Sainz aanvankelijk twijfelde aan zijn keuze voor de Britse renstal, zegt hij nu vertrouwen te hebben in de koers die Williams vaart. Het team hoopt met de nieuwe reglementen een grote inhaalslag te maken.

Tijdens het raceweekend in Hongarije sprak Sainz openlijk over zijn transfer naar Williams. De 30-jarige coureur twijfelde lange tijd voordat hij koos voor een meerjarige samenwerking met het team. “Destijds stond Williams negende in het wereldkampioenschap”, blikte hij terug tegenover de media in Boedapest. “Toen heb ik serieus getwijfeld of Williams wel de juiste keuze was voor mijn carrière. Nu, een jaar later, heb ik veel meer vertrouwen in die beslissing.”

‘Ik kwam hier voor 2026’

Sainz kijkt terug op een wisselvallige eerste seizoenshelft. Terwijl de viervoudig racewinnaar zich nog moest aanpassen aan zijn nieuwe omgeving, bracht teamgenoot Alex Albon veruit de meeste punten binnen. Toch maakt Sainz zich geen zorgen. Hij richt zich vooral op de lange termijn en de naderende reglementswijzigingen. “Ik kwam niet naar dit team voor de resultaten van 2025; ik kwam voor het potentieel van ’26, ’27 en ’28”, benadrukte hij. “Ik ben erg tevreden met de vooruitgang die het team boekt en het momentum dat we opbouwen richting volgend jaar.”

De eerste maanden binnen de fabriek en op de werkvloer hebben dat vertrouwen verder versterkt. “Hoe meer ik zie wat er gedaan wordt en hoe meer ik bij het team betrokken ben, hoe beter het eruitziet”, vervolgde Sainz enthousiast. “Tegelijkertijd zijn er natuurlijk nog veel dingen om aan te werken en te verbeteren. Dat is een lange lijst, maar ik ben tevreden en blijf gefocust. Uiteindelijk zullen de resultaten van 2025 immers ook weer momentum creëren voor 2026.”

