Carlos Sainz onthult hoe het was om van de SF-24 over te stappen naar de FW47, de Williams-uitdager van 2025. De Spanjaard rijdt dit jaar voor het eerst voor het Britse middenveldteam, en moest heel even wennen aan zijn nieuwe bolide. Sainz vertelt op welke vlakken de Williams precies verschilt van de Ferrari-auto, en dat hij zich hierdoor een andere rijstijl moest aanmeten.

Carlos Sainz rijdt dit jaar voor het eerst in een Wiliams-bolide, de FW47, na een aantal jaar achter het stuur van Ferrari‘s te hebben gezeten. Voor de Spanjaard was het even wennen, omdat zijn nieuwe auto heel anders aanvoelt. “De manier waarop je de versnellingen gebruikt, het terugschakelen en hoe het overgaat in motorremmen, de overgang van remmigratie naar motorremmen is anders”, vertelt Sainz aan de media in Hongarije. “Je moet zeker je rijstijl aanpassen.”

Het eerste seizoen bij Williams is voor Sainz tot nu toe gevuld met hoogtepunten – de Spanjaard reed al zes Grands Prix de top-tien in – en dieptepunten – zijn uitvalbeurten in Australië en Oostenrijk – maar over het algemeen is de Madrileen tevreden met zijn debuutjaar. “Het duurde voor mij niet heel erg lang om me aan de auto aan te passen, ik denk dat ik vrij snel was vanaf het begin. Alleen het behalen van goede resultaten en alles bij elkaar krijgen, is wat sinds het begin van het jaar een worsteling is geweest.”

‘Het resultaat komt er nog aan’

Volgens Sainz is het echter een kwestie van tijd, voordat Williams vaker kan meedoen om op zijn minst een top tien-plaats. “Het lijkt er ook halverwege het seizoen nog niet op dat we er beter in worden om alles op een rijtje te krijgen, maar dat komt op een gegeven moment wel”, concludeert de coureur. “In de tussentijd blijf ik gewoon mijn best doen en ik ben er vrij zeker van dat het resultaat eraan komt.”

