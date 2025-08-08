Charles Leclerc vergelijkt de drie teamgenoten die hij heeft gehad in zijn tijd bij Ferrari tot nu toe. De Monegask reed in zijn eerste twee jaar bij de Scuderia naast Sebastian Vettel, voordat Carlos Sainz het stokje overnam van de Duitse wereldkampioen. De Spanjaard moest op zijn beurt weer plaatsmaken voor Lewis Hamilton. Leclerc vertelt openhartig wat hij geleerd heeft van Vettel en op welke vaardigheid van Sainz hij stiekem wel jaloers was.

Charles Leclerc rijdt sinds 2019 voor Ferrari, en is daarmee de meer ervaren coureur bij de Scuderia vergeleken met de dit jaar gestarte Lewis Hamilton. De Monegask heeft in zijn tijd bij de Italiaanse renstal drie teamgenoten gehad, en vertelt openhartig wat hij van alle drie de mannen heeft geleerd. Toen Leclerc promoveerde van Sauber naar het Italiaanse topteam, zat Sebastian Vettel al in het andere Ferrari-stoeltje.

“Ik heb de laatste jaren in de Formule 1 altijd geweldige teamgenoten gehad”, vertelt Leclerc aan het officiële magazine van Ferrari. “Als eerste was daar Sebastian Vettel. Hij is een ongelooflijk harde werker en ik kon van dichtbij meemaken hoeveel aandacht hij schonk aan zelfs de kleinste details. Ik heb veel van hem geleerd.” Vettel besloot in 2021 Ferrari te verruilen voor Aston Martin, en werd vervangen door Carlos Sainz.

Jaloers

De twee jonge coureurs waren in hun tijd bij Ferrari aan elkaar gewaagd. Terwijl Leclerc bij elkaar 1029 WK-punten pakte, zat Sainz hem op de hielen met meer dan 900 behaalde punten in zijn tijd bij de Scuderia. “Toen kwamen de vier jaar met Carlos Sainz. Hij kon zich altijd heel snel aanpassen aan allerlei omstandigheden, en daar was ik wel eens jaloers op.” De Spanjaard moest aan het einde van 2024 plaatsmaken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

De Brit rijdt sinds de afgelopen GP Australië als teamgenoot van Leclerc bij de Scuderia rond. Hamilton heeft nog altijd moeite met zich aanpassen aan de bolide van de Italiaanse renstal – hij noemde zichzelf zelfs ‘nutteloos’ voor Ferrari na een tegenvallende GP Hongarije en suggereerde dat de Scuderia maar een andere coureur in de SF-25 moet zetten – maar Leclerc bestempelt de wereldkampioen als ‘een uniek talent’. “Hij is een legende van de sport”, besluit de Monegask.

