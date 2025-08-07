Voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi neemt Lewis Hamilton op de korrel. Na een nieuw dieptepunt tijdens het raceweekend in Hongarije komt de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen steeds verder onder druk te staan. Waar veel kenners met lede ogen toekeken hoe Hamilton zijn eigen kwaliteiten in twijfel trok, uit Alesi zich juist kritisch. De Fransman stelt dat de houding van de 40-jarige Brit weinig motiverend werkt.

In gesprek met het Italiaanse Corriere della Sera gaf Alesi zijn visie op Ferrari’s prestaties in Hongarije. Charles Leclerc hield de eer van de Scuderia hoog door op poleposition te starten, al greep hij in de race naast het podium. Hamilton slaagde er niet in Q3 te bereiken en strandde zondag op P12. Na de kwalificatie noemde hij zichzelf ‘nutteloos’ en riep hij Ferrari op een nieuwe coureur aan te stellen.

Schumacher en Senna

“Ik was helemaal niet te spreken over Ferrari tijdens de Grand Prix van Hongarije”, aldus Alesi. “Het begon als een komedie in Italiaanse stijl en eindigde als een horrorfilm. George Russell gaf het meest veelzeggende inzicht toen hij gemakkelijk kon afrekenen met de auto van Leclerc. Een Ferrari die op zaterdag goed presteert en op zondag volledig instort, is het meest frustrerende dat je je kunt voorstellen als liefhebber van het Steigerende Paard.”

LEES OOK: Brundle zaait twijfel over Hamilton: ‘Dit houdt hij niet lang meer vol’

Alesi richtte zijn pijlen vervolgens op Lewis Hamilton. Hij vergeleek de Britse coureur met Formule 1-legendes Ayrton Senna en Michael Schumacher, die zich in dezelfde situatie minder kwetsbaar zouden hebben opgesteld. “Zij zouden zulke dingen nooit hebben gezegd”, doelde hij op de ‘nutteloze’ uitspraken van Hamilton. “Ik denk dat zijn houding de mensen om hem heen demotiveert.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.