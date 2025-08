Ook analist en voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle vreest voor de toekomst van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen beleefde een horrorweekend in Hongarije, waarbij hij zichzelf telkenmale verantwoordelijk stelde voor het gebrek aan prestaties. Brundle keek met lede ogen toe hoe de Brit vanaf een teleurstellende twaalfde startplek nul punten scoorde voor Ferrari. Hij vraagt zich af hoelang de 40-jarige coureur het nog volhoudt bij het team.

Hamilton eindigde de race als twaalfde. De oud-kampioen reed een kleurloze wedstrijd, nadat hij in de kwalificatie niet verder was gekomen dan de twaalfde positie. Na afloop van het zaterdagnummer nam hij de schuld volledig op zich. Hamilton noemde zichzelf ‘nutteloos’ en riep Ferrari op om een nieuwe coureur aan te stellen, aangezien teamgenoot Charles Leclerc poleposition had veroverd. Na de race bleef zijn gemoedstoestand onveranderd somber.

Martin Brundle nam Hamiltons weekend – met tegenzin – onder de loep in zijn column voor Sky Sports. “Ik kijk er niet naar uit om dit volgende deel te schrijven”, aldus de analist. “Het gaat over Lewis Hamilton, die een van de slechtste weekenden uit zijn carrière doormaakte – zowel in als buiten de auto. Hij worstelde met de ultieme snelheid in de kwalificatie, en nu het veld zo dicht bij elkaar zit, startte hij slechts als twaalfde. Vervolgens beschreef hij zichzelf als ‘nutteloos’ en stelde zelfs voor dat het team van coureur zou moeten wisselen. Dat had hij beter niet kunnen zeggen, maar hij wilde duidelijk zelf het boetekleed aantrekken.”

Einde in zicht?

“Hamilton zit overduidelijk in een lastige positie”, vervolgde Brundle. “In de race finishte hij opnieuw als twaalfde, zonder echt tekenen van progressie te laten zien. Na afloop bleef hij lange tijd in de auto zitten in parc fermé en was hij opnieuw erg neerslachtig in de interviews. Bovendien weigerde hij deel te nemen aan een onderzoek van de stewards naar aanleiding van een gewaagde inhaalactie van Max Verstappen. Hij wilde het incident niet aanvechten en gaf via zijn team toe dat hij een fout had gemaakt.”

LEES OOK: Hill vreest voor toekomst Hamilton: ‘Gaat het steeds lastiger krijgen’

Deze recente worstelingen roepen vragen op over een mogelijk naderend pensioen. Ook Brundle betwijfelt of Hamilton zijn contract met Ferrari zal uitdienen als deze vorm aanhoudt. “De zomerstop komt op het juiste moment voor Lewis om even te resetten”, schreef hij. “Het is pijnlijk om zo’n grote kampioen zoveel moeite te zien hebben. We moeten erop vertrouwen dat hij de storm kan doorstaan en – gezien zijn talent en ervaring – sterker zal terugkeren. Maar als dit zo doorgaat, kan ik me niet voorstellen dat hij nog twee seizoenen bij Ferrari, of waar dan ook, zal blijven racen.”

