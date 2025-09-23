Carlos Sainz scoorde tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan zijn eerste podiumplaats met Williams. De Spanjaard kwalificeerde zich op zaterdag op de eerste startrij en claimde in de race een knappe derde plaats. Gedurende het hele weekend droeg Sainz een speciale eenhoornsticker op zijn helm, als knipoog naar een van zijn jongste fans. Het plaatje leek hem veel geluk te brengen, waardoor de vraag rijst of hij voortaan altijd met een eenhoorn op zijn helm zal racen.

In aanloop naar het raceweekend in Bakoe ontvingen Williams-coureurs Carlos Sainz en Alex Albon vragen van fans. Thea, een van Sainz’ jongste supporters, vroeg de Spanjaard of hij met een eenhoornsticker wilde rijden. Sainz stemde in en plakte vrijdag een opvallend plaatje op de achterkant van zijn helm. De blauwe eenhoorn, ontworpen door Thea, bracht hem duidelijk geluk – Sainz kwalificeerde zich als tweede en behaalde zondag zijn eerste podiumplaats voor Williams.

In de cooldown-ruimte vroeg racewinnaar Max Verstappen Sainz naar de eenhoornsticker. “Heb je een nieuwe mascotte?”, lachte de Nederlander. “Een fan vroeg of ik die op mijn helm wilde plakken”, reageerde een opgewekte Sainz. “Dan moet je die nu voor altijd blijven dragen”, grapte Verstappen. Of de sticker ook in Singapore terugkeert, blijft afwachten. Houd die Spaanse helm in de gaten. Thea volgde de GP van Bakoe overigens ook live; Williams deelde haar reactie op Sainz’ podium op sociale media.

