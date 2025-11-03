Carlos Sainz begrijpt heel goed dat het nieuwe Cadillac-team Sergio Pérez heeft aangetrokken voor het debuutseizoen in 2026. Checo werd vorig jaar ontslagen door Red Bull en bekijkt de Formule 1 tegenwoordig vanaf de zijlijn. Echter, volgens Sainz heeft Pérez ‘een tweede kans’ verdiend in de koningsklasse. Hij prijst de Mexicaanse coureur – die in zijn carrière al zes Grands Prix won – om zijn talent en zijn veerkracht.

Sergio Pérez keert in 2026 terug naar de Formule 1 met Cadillac, waar hij samen met voormalig Mercedes-coureur Valtteri Bottas een gloednieuw rijdersduo zal vormen. Beide coureurs verloren eind vorig jaar hun zitje – Pérez bij Red Bull en Bottas bij Sauber – ondanks hun ervaring en bewezen snelheid. Waar de Fin actief bleef als test- en reservecoureur voor Mercedes, nam Checo een jaartje afscheid van de Formule 1.

‘Hij heeft zich al bewezen’

Sainz sprak tegenover El Heraldo de Mexico zijn steun uit voor de keuze van Cadillac om Pérez toch terug te halen. “Ik denk dat Checo iedereen al heeft laten zien hoe getalenteerd hij is en hoeveel kracht hij heeft, toch?”, aldus de Spanjaard. “Als coureur én als atleet heeft hij zich gedurende zijn carrière al dubbel en dwars bewezen.” De Williams-coureur vindt het inspirerend dat Pérez zich volgend jaar opnieuw mag bewijzen. “Nu bereidt hij zich voor op, denk ik, een tweede, andere fase. Maar ik denk dat dat erg motiverend en heel erg bemoedigend voor hem is.”

LEES OOK: Montoya gunt Alonso laatste titelstrijd: ‘Hij is taaier dan Verstappen’

Sainz benadrukte dat een tweede kans in de Formule 1 zeldzaam is, en alleen is weggelegd voor coureurs die écht iets hebben bewezen. “Uiteindelijk denk ik dat tweede kansen in de Formule 1 maar aan weinig coureurs worden gegeven, en wel aan coureurs die echt een tweeledige loopbaan hebben gehad, zoals Ricciardo en Checo“, lichtte hij toe. Hij sloot af met lof voor Pérez’ doorzettingsvermogen: “Uiteindelijk heeft bijvoorbeeld Hülkenberg zijn tweede kans gehad. Dit zijn coureurs die er echt in geslaagd zijn om op te vallen, en Checo is er daar één van.”

