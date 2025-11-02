Oud-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat Fernando Alonso één van de weinige coureurs is die Max Verstappen zou kunnen uitdagen in een titelgevecht. De Spaanse oud-kampioen is volgens Montoya misschien wel ‘taaier’ dan zijn Nederlandse concurrent. Toch is het nog maar de vraag of Alonso ooit de kans krijgt om Verstappen het vuur aan de schenen te leggen – Montoya beseft ook dat het pensioen nadert voor de 44-jarige routinier.

Montoya blikte in zijn MontoyAS-podcast alvast vooruit op het aankomende Formule 1-seizoen. Als Aston Martin en sterontwerper Adrian Newey erin slagen een kampioenschapswaardige auto te bouwen, ziet de Colombiaan kansen voor Alonso. “Als Alonso uiteindelijk een betere auto heeft dan Verstappen, kun je je afvragen of Max wel de ervaring heeft om met iemand als hem te sparren”, stelde Montoya.

‘Alonso is taaier dan Verstappen’

“Op dit moment is Max mentaal erg sterk – alles valt op zijn plek en het werkt”, lichtte de zevenvoudig racewinnaar toe. “Maar wat als hij tegenover een Alonso staat? Als die een echte kans maakt om de titel te winnen, zal hij altijd tot het uiterste gaan. Zoals we in Colombia zeggen: ‘Alonso is taaier dan Verstappen‘”, aldus Montoya. “Als het erop aankomt, deinst hij nergens voor terug.”

De vraag is of die titelstrijd er ooit komt. Het afgelopen jaar flirtte de Spanjaard al meer dan eens met zijn pensioen. “Alonso wacht echt af wat er gebeurt met de auto van volgend jaar”, weet ook Montoya. “We zijn allemaal benieuwd naar wat Adrian Newey gaat creëren.” Eerder zei Alonso dat hij 2026 voorlopig als zijn laatste seizoen ziet, al sluit hij een contractverlenging nog niet volledig uit. De tweevoudig kampioen wil eindigen op een hoogtepunt; als de auto volgend jaar tegenvalt, is de kans groot dat hij blijft tot en met 2027. “Fernando wil ze nog een jaar of twee geven, denk ik”, besloot Montoya. “Als volgend jaar tegenvalt, zou hij misschien nog een seizoen blijven – zeker als hij ziet dat het de goede kant op gaat. Je laat een kans op de titel tenslotte niet lopen.”

