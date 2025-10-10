Max Verstappen scoorde in 2025 de meeste polepositions. Ondanks dat hij niet altijd over de snelste auto beschikte en minder Grands Prix won dan zijn rivalen bij McLaren, klokte de Nederlander zesmaal de snelste tijd op zaterdag. Volgens Carlos Sainz is Verstappen echter niet de snelste coureur over één ronde. De Spanjaard meent dat zijn ex-teamgenoten Lando Norris en Charles Leclerc sneller zijn.

Carlos Sainz heeft met alle drie de coureurs samen gereden. Hij begon zijn Formule 1-carrière als teamgenoot van Max Verstappen bij het toenmalige Toro Rosso. Via een tussenstop bij Renault stroomde hij gelijktijdig met Lando Norris door naar McLaren, om het daarna bij het Ferrari van Charles Leclerc te proberen. Inmiddels gelooft Sainz dat Verstappen over één ronde iets langzamer is dan zijn andere ex-teamgenoten, al zou de Nederlander gedurende een race nog steeds sneller zijn dan zowel Norris als Leclerc.

In een interview met El Partidazo de COPE werd Sainz gevraagd naar de snelste coureurs in de Formule 1. “De snelste in de race of over één ronde?”, reageerde hij vragend. “Over één ronde is het Charles (Leclerc, red.). Het zou in ieder geval tussen Leclerc en Norris gaan. Maar over een hele race is Max (Verstappen, red.) de beste”, oordeelde Sainz. Vervolgens werd hij gevraagd wie er in dezelfde auto de overwinning zou behalen, waarbij hij benadrukte dat het team een doorslaggevende rol speelt.

LEES OOK: VIDEO | Stroll schiet vol tijdens interview over kritiek: ‘Doet wel wat met me’

“Dat hangt van de auto af”, lichtte hij toe. “Als ze in een Red Bull zouden rijden, lijkt het me duidelijk dat Verstappen het beste is.” In bijvoorbeeld een Mercedes zou het al een heel ander verhaal worden, aldus Sainz. “Russell kan ontzettend goed uit de voeten met zijn Mercedes“, voegde de Spanjaard eraan toe. “In die auto zou het voor ons al heel lastig worden om hem te verslaan. In het geval van Williams zou ik hetzelfde zeggen over Albon en mijzelf. Het draait allemaal om de auto.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.