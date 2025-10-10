Aston Martin-coureur Lance Stroll ligt geregeld onder vuur. Doordat zijn vader, de Canadese miljardair Lawrence Stroll, eigenaar is van de Britse renstal, wordt vaak beweerd dat hij zijn Formule 1-stoeltje niet eerlijk heeft verdiend. Daarnaast storen sommigen zich aan de manier waarop de 26-jarige coureur zich soms opstelt in de media. In een nieuw interview laat een openhartige Stroll weten dat die kritiek hem niet altijd onberoerd laat.

In een interview op het YouTube-kanaal van Aston Martin praat Lance Stroll over zijn werk als coureur, maar ook over zijn rol binnen het team. Daarbij komt onvermijdelijk ook het onderwerp kritiek aan bod. Sinds de Canadees de overstap maakte naar de Formule 1, wordt hij vaak gezien als een zogeheten pay driver; een coureur die zijn stoeltje vooral te danken heeft aan de diepe zakken van zijn familie of sponsors.

“Ik probeer het gewoon te negeren”, reageerde Stroll op een vraag over de aanhoudende kritiek. Toch klonk hij geëmotioneerd. “Als het eenmaal binnenkomt, doet het natuurlijk wel wat met me”, vervolgde hij met trillende stem. “Gelukkig heb ik goede mensen om me heen – mensen van wie ik houd en die ik kan vertrouwen. Ik probeer mijn aandacht op hen te richten en hun mening echt te waarderen. Eigenlijk wil ik gewoon leven in mijn eigen wereld, niet in die grotere Formule 1-wereld.”

“Kritiek zal er altijd zijn, en er zullen altijd kortzichtige mensen blijven”, ging Stroll verder. “Als je een paar goede races rijdt, ben je geweldig, maar zodra het wat minder gaat, ben je opeens waardeloos. Dat zal nooit veranderen. Daarom vind ik het zo belangrijk om je te omringen met mensen die er écht toe doen – mensen met een mening die waarde heeft. Neem geen kritiek aan van iemand van wie je ook geen advies zou aannemen, denk ik dan”, besloot Stroll met een glimlach. Bekijk het hele interview hier.

