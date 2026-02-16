Williams was als enige team niet van de partij tijdens de shakedown in Barcelona. Door vertragingen in de ontwikkeling van de FW48 was het voor de renstal niet realistisch om de auto versneld naar Spanje te sturen. In plaats daarvan richtte het team de blik – en het budget – op upgrades voor de start van het nieuwe seizoen. Tijdens de eerste testweek in Bahrein, waar de Britten volop kilometers maakten, legde Carlos Sainz uit wat het voorseizoen voor Williams heeft betekend.

Williams reed tijdens de eerste drie testdagen in Bahrein liefst 422 ronden. Met uitzondering van McLaren – dat eveneens tot 422 ronden kwam – legde het team daarmee de meeste kilometers af. Het onderstreept de ambitie van de Britse formatie om zich te revancheren na het missen van de shakedown in Barcelona. Carlos Sainz, die zich voorzichtig optimistisch toonde over de ontwikkeling van de FW48, gaf aan dat deze eerste tegenslag vooral heeft blootgelegd waar Williams nog stappen moet zetten.

‘Wist dat dit de situatie zou zijn’

“Ik zou niet zeggen dat mijn vertrouwen is geschaad”, aldus Sainz, die zich vorig jaar na zijn ontslag bij Ferrari aan Williams verbond. De Spanjaard tekende met de belofte dat het team op termijn weer kan meestrijden om het kampioenschap. “Het is eerder een besef dat er nog meerdere gebieden zijn waarop we niet op het juiste niveau opereren”, lichtte hij toe, “ondanks dat we vorig jaar podiumplaatsen hebben behaald en vijfde zijn geworden in het kampioenschap. De manier waarop we onze winters aanpakken, de voorbereidingen die we treffen en hoe we ons aanpassen aan nieuwe reglementen – dat is nog niet te vergelijken met de topteams.”

Sainz beseft echter maar al te goed dat een team niet binnen één jaar de top bereikt. “We weten dat er op veel gebieden nog enorm veel ruimte voor verbetering is”, benadrukte hij. “Maar toen ik bij Williams kwam, wist ik dat dit de situatie zou zijn. Ik ben hier juist om het team op elk vlak vooruit te helpen.” De Madrileen bewees in zijn debuutjaar al dat hij van grote waarde kan zijn. Na een moeizame seizoensstart veroverde hij tweemaal een podiumplaats voor Williams.

