Het was een van de opmerkelijkste transfers afgelopen jaar. Met veel overredingskracht en ambitieuze plannen verleidde Williams tot ieders verrassing Carlos Sainz. “Veel van mijn jeugdhelden hebben hier gereden.” Portret van een Spaanse publieksfavoriet.

Carlos Sainz jr. zal zijn maestra nooit vergeten. Op zijn helm prijkt steevast een ster ter nagedachtenis aan María de Villota Comba. De Spaanse crashte in 2012 als testrijder in de Formule 1 voor het team van Marussia en overleed een jaar later aan haar verwondingen. De Villota wist daardoor nooit in de voetsporen te treden van haar vader Emilio de Villota. Deze Spanjaard kwam tussen 1976 en 1982 veertien keer in actie in de Formule 1 voor Brabham, McLaren en March Engineering. Ze zou er trots op zijn geweest dat Carlos Sainz jr. in 2015 op het circuit van Melbourne tegelijk met Max Verstappen zijn Formule 1-debuut maakte in het team van Toro Rosso. Met een negende plaats scoorde hij meteen zijn eerste twee WK-punten en trad hij voor het eerst echt uit de schaduw van zijn beroemde vader en leermeester Carlos Sainz sr.

Het was María de Villota die zich over de tiener Sainz als professioneel in wording ontfermde. Dat deed ze als het hoofd van La escuela de pilotos de Emilio de Villota. Ze was degene die hem op zijn dertiende voor het eerst liet ruiken aan het grote werk. Hij mocht tien, twintig ronden lang in een racewagen op het circuit van het Madrileense Jerama achter De Villota aanrijden. Het voelde voor Sainz als de eerste grote stappen van een lang gekoesterde droom. Een moment dat hij voor altijd bij zich zal dragen en waarvoor hij De Villota altijd dankbaar zal blijven. Want ook na zijn overstap van Ferrari naar Williams blijft de ster van De Villota voor Sainz stralen. Het is echter de vraag of Sainz dit seizoen zelf in de FW47 weet te schitteren.

Rechtvaardig

De verongelukte Spaanse coureur zou net als Sainz sr. haar bedenkingen hebben gehad bij de wisseling van teams. Vader Sainz stelde afgelopen december in een interview op de Spaanse radiozender Cadena Ser dat zijn zoon ‘het slachtoffer is geworden van onrecht’. “Ik geloof dat Carlos het verdient om voor een topteam te rijden. Toch zal dat dit seizoen niet het geval zijn. Er zijn veel goede coureurs, maar de wereld van de F1 is ingewikkeld en niet altijd rechtvaardig. We weten niet wat de toekomst brengt, maar je moet de moed nooit verliezen”, stelde de viervoudig kampioen van de Dakar-rally.

De transfer van Sainz naar Williams baarde misschien nog wel meer opzien dan de overgang van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari. Het was díe move waardoor Sainz zijn stoeltje in het Italiaanse topteam opeens kwijtraakte. Dat sensationele nieuws werd op 1 februari 2024 bekendgemaakt. Het verraste vriend en vijand. En zeker ook Sainz. Een maand voordat hij aan zijn laatste seizoen bij Ferrari zou beginnen, maakte hij zelf via Instagram zijn noodgedwongen vertrek bekend. En dat deed Sainz met een positieve ondertoon. ,,We hebben nog een lang seizoen te gaan en zoals altijd zal ik alles geven voor het team en alle fans wereldwijd’’, schreef hij. Sainz kondigde ondertussen aan op zoek te gaan naar een nieuw ‘kampioenswaardig’ team.

Sainz hield deels woord. Hij reed zijn beste seizoen ooit, met overwinningen in Australië en Mexico. Daarmee behaalde hij net zoveel zeges als Hamilton, maar de Spanjaard bleef de Brit wel met 67 punten twee plaatsen voor in het eindklassement en eindigde als vijfde. Het was vooral een morele overwinning voor Sainz wiens zoektocht naar een nieuwe werkgever hem niet de uitkomst bood waarop hij had gehoopt. Volgens ingewijden rekende Sainz aanvankelijk op een kans bij Red Bull of Mercedes. Beide teams kozen om uiteenlopende redenen niet voor hem.

Teambaas Christian Horner van Red Bull maakte in december vorig jaar bekend dat Sainz een mogelijke vervanger voor Sergio Pérez had kunnen zijn, maar dat hij niet helemaal in het profiel paste. De Oostenrijkse formatie ging toch liever voor een talent uit de eigen stal. Voor Red Bull zou het gezichtsverlies betekenen als ze met Sainz een voormalige rijder van het Red Bull Junior Team op zijn dertigste weer terug zouden halen. En zo komt het niet tot een hereniging tussen Sainz en Verstappen. De Nieuw-Zeelander Liam Lawson is de nieuwe teamgenoot van de Nederlandse wereldkampioen.

Flirt

Het kwam ook niet tot een ruil tussen Ferrari en Mercedes. De Oostenrijkse teambaas Toto Wolff flirtte vorig seizoen enige maanden met Verstappen, maar toen die overgang kansloos bleek volgde Mercedes dezelfde weg als Red Bull. Wolff zag niets in een meerderjarige verbintenis met Sainz en koos voor eigen kweek. Het 18-jarige Italiaanse toptalent Andrea Kimi Antonelli krijgt in 2025 een kans als de nieuwe ploeggenoot van de Brit George Russell.

Het geduld van Sainz raakte snel op. Hij besloot in juli vorig jaar bij gebrek aan een goed alternatief voor Williams Racing te kiezen. Een verrassende keus. Het Britse team hield in 2024 met Alexander Albon, Logan Sargeant en Franco Colapinto alleen Stake F1 achter zich in de strijd om de constructeurstitel. Bepaald geen ‘kampioenskandidaat’ dus. Sainz gaf in een persbericht toe dat de rijdersmarkt ‘om verschillende redenen zeer complex was’. ,,Ik heb er echter het volste vertrouwen in dat Williams voor mij de juiste plek is mijn loopbaan in de Formule 1 voort te zetten’’, stelde hij. ,,Ik ben er ontzettend trots op dat ik bij zo’n historisch en succesvol team kom, waar veel van mijn jeugdhelden hebben gereden en hun stempel op deze sport hebben kunnen drukken.”

De naam Williams roept vooral herinneringen op aan een roemrijk verleden waarin zeven keer de coureurs- en negen keer de constructeurstitel werd gewonnen. De Canadees Jacques Villeneuve was in 1997 de laatste wereldkampioen van het door Frank Williams opgerichte team. Het doel van Sainz is Williams terug te brengen naar de top. De kans dat Williams in 2025 met Sainz en Albon mee gaat doen om één van de titels lijkt op voorhand uitgesloten. En daar zit het grootste probleem van de overstap van Sainz volgens de Spaanse Formule 1-kenner Oriol Puigdemont. “Het is vrijwel onmogelijk voor een gedegradeerde coureur om bij een matig team te bewijzen dat hij toch tot de allerbesten behoort’’, aldus de sportjournalist van de krant El País. ,,Carlos zal zich voor 2025 andere doelen moeten stellen. Hij zal een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de wederopstanding van Williams en hopen dat ze dezelfde weg kunnen volgen als McLaren.”

Gespreid bedje

Sainz is het gewend zichzelf steeds weer te moeten bewijzen. Als zoon van een beroemde rallyrijder moest hij vrijwel vanaf zijn geboorte aan hoge verwachtingen van de buitenwereld voldoen.

Het is het levensverhaal van Sainz die op 1 september 1994 als Carlos Sainz Vázquez de Castro in Madrid ter wereld kwam. Als de middelste zoon in een gezin van drie kinderen van rallyrijder Carlos Sainz en Reyes Vázquez de Castro. Er stond een gespreid bedje voor hem klaar in Pozuelo, het rijkste dorpje van Spanje waar Cristiano Ronaldo ook jarenlang het gemiddelde inkomen hoog hield. Samen met zijn zussen Blanca en Ana kende Sainz een vrij zorgeloze jeugd. Hij hield vanaf jongs af aan van bijna alle sporten. Van surfen tot voetbal. En kreeg alle ruimte om te kiezen wat hij zelf wilde. Het stond echter in de sterren geschreven dat Sainz het voorbeeld van zijn vader zou volgen. Maar dan anders. Via de wereld van het karten raakte hij vanaf zijn derde verslingerd aan de autosport. Toen hij een jaar of negen was bepaalde hij zijn voorkeur: de koningsklasse.

Als jong mannetje keek Sainz op de televisie met zijn vader naar vrijwel iedere Grand Prix in de Formule 1, ook al moesten ze daarvoor middenin de nacht opstaan. Het is de tijd dat Fernando Alonso twee keer achter elkaar wereldkampioen wordt en Spanje gek maakte van Formule 1. Sainz wilde toen nog maar één ding: in de voetsporen treden van zijn landgenoot. Op zijn elfde zei hij tegen zijn vader: ‘Wat moet ik doen om zoals Fernando Alonso te worden?’ Vanaf dat moment zette Sainz alles in op een loopbaan in de Formule 1. Binnen en buiten de kartbanen. Zo genoot hij in Madrid een opleiding aan de British Council School waar hij tussen de internationale elite perfect Engels leerde spreken. Het vormde hem als mens.

Sportjournalist Oriol Puigdemont leerde Sainz op zijn twaalfde kennen als talentvolle zoon van diens beroemde vader. Hij zag hoe Sainz op het circuit als coureur opgroeide. ,,Als tiener stond hij natuurlijk in de schaduw van zijn vader. Ze noemden hem liefkozend Carletes in plaats van Carlos’’, legt Puigdemont uit. ,,Je zou misschien denken dat hij voordeel had van zijn afkomst, maar het tegendeel was waar. Alle andere kinderen wilden per se van hem winnen. Die wilden laten zien dat je zonder geld ook ver kon komen. Het zorgde ervoor dat Sainz twee keer zo hard zijn best moest doen om te winnen. Zijn vader wees hem erop dat hij steeds boodschappen moest zien uit te delen. Dat hij moest bewijzen speciaal te zijn. Bijvoorbeeld door als het regende steevast de pole position op te eisen.’’

Debuut

Sainz reed zich als tiener in de kijker van grote teams en werd in 2010 lid van het Red Bull Junior Team. Vijf jaar later maakte hij zijn debuut in de Formule 1 als opvolger van de Rus Daniil Kvyat die van Toro Rosso doorschoof naar Red Bull. Sainz moest binnen het Oostenrijkse team de onderlinge strijd aangaan met het aanstormende toptalent Verstappen. Dat gevecht was voor Sainz niet te winnen. En nog geen anderhalf jaar was Kvyat zijn nieuwe teamgenoot, nadat Verstappen diens stoeltje bij Red Bull had gekregen. Díe stap zou Sainz nooit zetten. Hij ging in 2017 naar het team van Renault, reed vervolgens vanaf 2019 voor McLaren en kwam in 2021 bij Ferrari terecht.

Bij elk team had hij wisselend succes. Zijn eerste GP-overwinning in 2022 op het circuit van Silverstone gold als een hoogtepunt, een schuiver over een los putdeksel een jaar later in Las Vegas als dieptepunt. Sainz was bij Ferrari nooit boven iedere twijfel verheven. In de hiërarchie bleef hij achter Charles Leclerc staan. Zijn stalgenoot was nu eenmaal het lievelingetje van teambaas Fred Vasseur. Al dan niet terecht. Sainz liet in 2024 meerdere keren zien dat hij niet altijd de mindere was van de Monegask. Hij heeft zijn vader inmiddels overschaduwd. Carletes is Carlos geworden. Maar de status van Fernando Alonso is in Spanje nog steeds ongenaakbaar.

Het zal Sainz pijn doen dat hij uitgerekend in een seizoen waarin oud-teamgenoten en generatiegenoten als Verstappen, Leclerc, Lando Norris kans hopen te maken op de wereldtitel van 2025 veroordeeld is tot het laatste deel van de grid. En ook oud-wereldkampioenen als Lewis Hamilton en Fernando Alonso hebben hoogstwaarschijnlijk veel betere wagens tot hun beschikking. Sainz zal het in zijn Williams met nummer 55 van race tot race gaan bekijken met de Grand Prix van Madrid in 2026 als ver punt op de horizon. Eerst maar eens de onderlinge strijd van Alexander Albon winnen. En altijd met María de Villota in zijn gedachten. Want als Sainz één ding van haar heeft geleerd is dat hij ieder moment in de Formule 1 moet koesteren. Het kan immers ook allemaal in één klap voorbij zijn.

Carlos Sainz jr. kreeg een bijzonder afscheidscadeau van Ferrari. Hij mocht de F1-75 van de Italiaanse renstal toevoegen aan zijn imposante verzameling auto’s. Sainz won in 2022 in deze wagen op het circuit van Silverstone zijn eerste Grand Prix in de Formule 1. Sainz mocht bij zijn vertrek samen met zijn vader een rondje in een Formule 1-wagen rijden op het privécircuit van Fiorano nabij Maranello. Het betekende voor Carlos Sainz sr. het debuut in een wagen uit de koningsklasse.

