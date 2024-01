De nieuwe identiteit van Visa Cash App RB moet zorgen voor een meer toekomstbestendig team, zo legt CEO Peter Bayer uit. Hij ziet graag dat het team zelfstandig kan draaien en niet alleen een aanhangsel van Red Bull is. Daar draagt deze nieuwe naam volgens hem flink aan bij.

Het team dat eerder AlphaTauri heette, ondergaat een flinke verandering in 2024. Laurent Mekies neemt het over van Franz Tost als teambaas. De naam verandert naar Visa Cash App RB, kortweg VCARB. Zelfs veel van de werkzaamheden verplaatsen van Faenza in Italië naar de Red Bull-thuisbasis Milton Keynes in het Verenigd Koninkrijk.

Zelfs CEO Peter Bayer is relatief nieuw, aangezien hij pas in de zomer van 2023 begon bij het team. Hij overzag de vormgeving van deze nieuwe identiteit van het team. Tegen Speedcafe legt hij uit hoe de nieuwe naam tot stand kwam. “Het begint allemaal bij de strategische keuze van de eigenaren”, begint Bayer. “Ze kozen ervoor het team te houden en te blijven ontwikkelen, maar zij hebben ook verwachtingen. Ze willen dat we het op sportief vlak goed doen, maar ook commercieel gezien.”

“Toro Rosso was voor 99 procent een Red Bull-auto”, vervolgt Bayer. “Qua merk tenminste, als je kijkt naar de kleuren en het gebruik van de stier. AlphaTauri was voor 95 procent het kledingmerk van Red Bull. Nu moeten we op verschillende gebieden presteren, en om dat voor elkaar te krijgen hebben we een nieuwe identiteit nodig, iets wat uniek is voor dit team. We willen een platform zijn voor sponsors en we willen geassocieerd worden met topmerken.”

Op de officiële inschrijvingslijst van de FIA staat bij Visa Cash App RB ook de naam “Racing Bulls”.

Het team – dat overigens ook met de naam ‘Racing Bulls’ op de lijst van de FIA staat – hoopt op deze manier zelfstandiger te worden. “Het is belangrijk dat iedereen weet voor wie ze werken”, vertelt Bayer. “Voor ons, voor het team, voor het talent dat we aantrekken. Wij kunnen misschien geen geld investeren in het bedrijf, maar we investeren wel onze tijd en moeite erin. Je wil graag weten voor wie je dat doet. De identiteit is erg belangrijk voor iedereen, en dus zijn we erg blij dat we daar wat stappen in kunnen zetten.”

“Red Bull en de stier zijn nog steeds belangrijk”, benadrukt Bayer. “Maar niet op hetzelfde niveau als in de Toro Rosso-jaren. Het is moeilijk er echt een getal aan te koppelen. Ik zou zeggen dat één derde van de auto Red Bull is, en twee derde onze commerciële partners. Maar dat is een ruwe schatting.”

