Charles Leclerc blikt terug op de begindagen van zijn Formule 1-carrière. De Monegask is inmiddels niet meer weg te denken uit het Ferrari-rood, maar begon zijn tijd in de koningsklasse bij het toenmalige Sauber Ferrari. Leclerc weet nog goed hoe ‘eng’ hij zijn eerste race in Melbourne vond, maar raakte al gauw gewend aan de druk die gepaard ging met het rijden in de raceklasse. ‘Maar toen ik bij Ferrari kwam, werd de druk nog heviger’, vertelt de Monegask.

Charles Leclerc is met zijn inmiddels bijna acht jaar in de Formule 1 niet meer uit de koningsklasse weg te denken. De Monegask maakte in 2018 zijn debuut met het toenmalige Sauber Ferrari, en mocht zich tijdens de openingsronde in Melbourne voor het eerst echt bewijzen. “De druk nam toen steeds meer toe”, blikt Leclerc in de Puma Go Wild-podcast terug op de week voorafgaand aan zijn debuut. “In de Formule 2 en Formule 3 zijn de schijnwerpers nog niet echt op jou gericht, maar zodra je in de Formule 1 komt, kijkt iedereen naar je.”

“Ik was natuurlijk erg blij om de Formule 1 gehaald te hebben. Ik wist dat ik alles had gedaan om mezelf erop voor te bereiden”, vervolgt Leclerc. “Dus toen kon ik alleen nog maar rijden.” Toch voelde de Monegask zeker de druk die met zijn debuut in de koningsklasse gepaard ging. “Het was de eerste keer echt wel eng”, onthult de tegenwoordige Ferrari-coureur. “En daarna wen je er snel aan. Het scheelde dat ik in mijn eerste jaar bij Alfa Romeo (de oude teamnaam van Sauber, red.) zat. Een team dat nog niet meedeed om de zeges. Maar toen ik bij Ferrari kwam, was de druk nog heviger.”

Leclerc werd uiteindelijk dertiende tijdens zijn eerste race in Formule 1, de GP Australië 2018 (Getty Images)

Belangrijke stap

Leclerc pakte vervolgens in zijn eerste jaar bij Ferrari, 2019, tijdens de GP België zijn eerste zege in de Formule 1. De Monegask herinnert zich hoe op dat moment een last van zijn schouders viel. “Zodra je in de Formule 1 komt, moet je jezelf als het ware opnieuw bewijzen”, legt de Monegask uit. “Toen ik mijn eerste race won, realiseerde ik me pas echt dat het ook voor mij mogelijk was om races te winnen. Dat was een belangrijke stap in mijn carrière.” Leclerc staat inmiddels op acht gewonnen races in de Formule 1. De laatste keer dat de Ferrari-coureur zegevierde was tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2024.

