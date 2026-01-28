Charles Leclerc toonde zich enthousiast na zijn eerste testdag in Barcelona. Dinsdag nam de Monegask de ochtendsessie van de besloten shakedown voor zijn rekening. Na enkele korte demonstratierondjes op het testcircuit van Ferrari was dit zijn eerste échte kennismaking met de SF-26. Door de weersomstandigheden op het Circuit de Barcelona-Catalunya zocht de Scuderia nog niet de limiet op, maar slaagde het team er wel in het volledige testprogramma af te werken.

“Het is goed om weer in een volledig nieuwe auto te rijden”, reageerde Charles Leclerc na zijn ochtendsessie. “Het is totaal anders dan wat we de afgelopen jaren gewend waren. Tijdens deze tests draait het vooral om controleren of alles naar behoren functioneert, en dat deed het”, verzekerde hij tevreden. “De omstandigheden waren uiteraard niet ideaal, maar we hebben wel onze programma’s kunnen afwerken. We waren totaal niet prestatiegericht; het ging vooral om het controleren van alle nieuwe systemen en bekijken of alles werkt zoals het hoort. En dat deed het, dus dat is positief.”

‘Dit jaar biedt kansen’

“Alles is naar behoren verlopen”, benadrukte Leclerc. “We zullen nu stap voor stap onze checklist afwerken om uiteindelijk te komen bij wat het belangrijkst is: performance. Dat zal waarschijnlijk pas later in deze drie dagen aan bod komen. Eerst proberen we te begrijpen hoe alles zich gedraagt, daarna zien we wel hoe het loopt.” De 28-jarige coureur is vooral benieuwd hoe Ferrari zich op dat vlak verhoudt tot de concurrentie. “Ik ben erg enthousiast”, zei hij lachend. “Ik ben benieuwd wat de anderen in petto hebben en wanneer we wat harder kunnen pushen om te zien waar we staan ten opzichte van de rest.”

“Dit jaar biedt elk team de kans om iets anders te doen en mogelijk een groter voordeel te behalen dan in de afgelopen jaren”, vervolgde hij. “Ik hoop dat wij dat team zijn. Maar ongeacht onze startpositie zullen we er alles aan doen om Ferrari terug naar de top te brengen. Het is alweer even geleden, dus hopelijk wordt dit ons jaar.” De Scuderia werd in 2024 nipt tweede in het constructeurskampioenschap, maar verloor vorig jaar terrein. Het team eindigde achter McLaren, Mercedes en Red Bull als vierde.

