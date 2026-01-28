Het team van Williams liet in aanloop naar de besloten shakedown in Barcelona weten niet deel te nemen aan deze eerste tests voor 2026. De Britse renstal zou vertraging hebben opgelopen in de ontwikkeling van de nieuwe FW48. In de paddock wordt volop gespeculeerd over waar Williams tegenaan loopt. Verschillende bronnen meldden dat het team niet door de verplichte FIA-crashtests kwam en het seizoen daarom met een zwaarder chassis moet beginnen.

Williams lijkt in deze vroege testfase als enige geen kilometers op het circuit te maken. Terwijl bijna alle teams deze week al drie testdagen afwerken op het Circuit de Barcelona-Catalunya, komen Carlos Sainz en Alex Albon nog niet in actie. Naar verluidt is dat het gevolg van aanzienlijke structurele problemen met de FW48. De auto zou aanvankelijk zijn gezakt voor de verplichte FIA-crashtests. Zonder definitieve goedkeuring van het chassis kan een auto niet worden afgebouwd en is transport naar Barcelona simpelweg onmogelijk.

Gewichtstoename

Inmiddels heeft Williams de crashtests van de FW48 met succes doorstaan, zo meldden meerdere bronnen. Om alsnog aan de vereiste veiligheidsnormen te voldoen, zou het team het chassis hebben verstevigd. Een onvermijdelijk neveneffect is een aanzienlijke toename van het gewicht; volgens de laatste geruchten gaat het om meer dan tien kilo. Een te zware auto aan het begin van het seizoen is uiteraard een flinke handicap.

“Dit is niet hoe we het jaar wilden beginnen, maar dit soort dingen kunnen gebeuren als je tot het uiterste gaat”, reageerde Albon op sociale media. “Volle kracht vooruit!” Naast Williams kampt ook Aston Martin met problemen. Het team uit Silverstone meldde maandag dat het alleen gebruikmaakt van de laatste twee testdagen in Barcelona.

