De media stonden deze week bol van de geruchten rondom Ferrari. Teambaas Fred Vasseur zou nog slechts enkele Grands Prix de kans krijgen om zich te bewijzen, alvorens de top in Maranello hem mogelijk zou ontslaan. Ook Charles Leclerc, inmiddels bezig aan zijn zevende seizoen bij Ferrari, zou zijn geduld verliezen. Italiaanse bronnen meldden dat hij interesse had getoond in andere teams. In aanloop naar de Canadese GP wilde de Monegask die geruchten resoluut ontkrachten.

Charles Leclerc toonde zich geïrriteerd toen hij werd geconfronteerd met de exit-geruchten rondom zijn persoon. Tijdens de mediasessies in Montréal was hij verbaasd dat dergelijke roddels de ronde deden. “Ik ben zeer verrast”, reageerde hij. “Ik heb geen idee waar het vandaan komt – ik zal het maar gewoon negeren. Het is niet alsof ik de afgelopen races blijk heb gegeven van onvrede. Sterker nog, ik heb continu herhaald dat ik van Ferrari hou en dat ik dit team terug naar de top wil brengen”, verzekerde Leclerc.

Ook de geruchten dat Vasseur mogelijk geen nieuw contract krijgt bij Ferrari, raken Leclerc niet. “We hebben een gedeelde visie, wij drieën – Vasseur, Hamilton en ik”, legde hij uit. “We willen winnen. De afgelopen tijd hebben we al keihard gewerkt om dat doel te realiseren. Dat is ons plan, en ik denk dat we ons daaraan moeten houden.” Leclerc gaf toe dat hij niet bepaald tevreden is over de huidige stand van zaken bij Ferrari. Het team hoopte de vorm van eind 2024 voort te zetten, maar heeft dit jaar pas drie podiumplekken behaald.

McLaren achterna

“Ik denk dat niemand van ons tevreden is met hoe het er nu voor staat”, verzuchtte hij. “Dat moge duidelijk zijn. We begonnen het seizoen met de gedachte dat we McLaren en Red Bull konden uitdagen voor de titel. Dat is tot nu toe niet echt gelukt. Maar eerlijk is eerlijk, ik denk ook dat niet veel teams het dit jaar goed hebben begrepen – afgezien van McLaren. Zij hebben een enorme stap voorwaarts gezet ten opzichte van vorig jaar. Veel meer dan wie dan ook.”

“McLaren levert uitstekend werk”, prees Leclerc het team uit Woking. “We zijn absoluut niet tevreden met de situatie waarin we ons momenteel bevinden. Maar ik denk dat we onszelf opnieuw moeten uitvinden – net als Mercedes en Red Bull. We moeten de sleutel vinden die McLaren al in handen heeft. Daarbij leggen we onszelf grote druk op.” Leclerc onderstreepte dat Ferrari volledig gefocust is op competitiviteit. “Als je voor Ferrari werkt, is een tweede plek nooit goed genoeg”, besloot hij nadrukkelijk. “Maar we zijn ons daar allemaal van bewust. De druk van buitenaf verandert daar niets aan. We weten zelf heel goed dat het momenteel niet goed genoeg is – Ferrari hoort te winnen.”

