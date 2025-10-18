Charles Leclerc heeft de speculaties over een mogelijke comeback van Christian Horner bij Ferrari resoluut van de hand gewezen. De Monegask zei donderdag in Austin dat er ‘niets van waar is’ en dat hij zich volledig richt op zijn werk bij het team, in plaats van zich bezig te houden met de geruchtenmolen. Horner, die in juli bij Red Bull werd ontslagen, zou achter de schermen hard werken aan een rentree.

Christian Horner, voormalig teambaas van Red Bull, wordt al enige tijd in verband gebracht met een terugkeer naar de Formule 1. In september brak hij officieel met de Oostenrijkse renstal, nadat hij een aanzienlijke ontslagschikking had afgedwongen. Naar verluidt mag de Brit in de komende vijf jaar liefst honderden miljoen dollar bijschrijven. Sindsdien wordt hij gelinkt aan verschillende teams, waaronder Ferrari. Aston Martin-teambaas Andy Cowell bevestigde in Singapore dat Horner ‘alle teameigenaren aan de lijn heeft gehad’.

De geruchten volgen op een sportief teleurstellend jaar voor de Scuderia. Teambaas Fred Vasseur stond op verschillende momenten onder druk vanwege de resultaten; in achttien Grands Prix kwam Ferrari niet verder dan de tweede plaats. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, de nieuwe stercoureur in Maranello, wacht bovendien nog op zijn eerste podiumplaats. Teamgenoot Charles Leclerc is de geruchten rondom Horner niet ontgaan, maar wuift deze gemakkelijk van de hand.

‘Niets van waar’

In aanloop naar de Amerikaanse GP werd Leclerc gevraagd naar de mogelijke komst van Christian Horner. “Het is niet iets wat je wilt lezen”, reageerde hij tegenover de media in Austin. “We zijn volledig gefocust op wat we willen bereiken. Dan is het nooit leuk om dat soort dingen te horen of roddels binnen het team te zien. Tussen de races besteed ik daar sowieso geen aandacht aan, want er is niets van waar.”

De roddels rondom Horner doen niets af aan het feit dat Ferrari een teleurstellend seizoen achter de rug heeft. Terwijl concurrenten Red Bull en Mercedes vooruitgang boeken, focust Leclerc zich op verbeteringen achter de schermen. “De realiteit is dat we als team extreem hard werken en allemaal verenigd zijn in onze pogingen om weer vooraan te komen. Wat er verder allemaal gezegd wordt, daar kan ik niets aan doen en daar hebben we geen controle over.”

