Lewis Hamilton vindt de geruchten over een mogelijke komst van Christian Horner naar Ferrari alleen maar afleidend. Sinds de voormalig teambaas in september officieel brak met Red Bull, zou hij werken aan een rentree bij een concurrerend team. Ferrari werd daarbij genoemd, maar Hamilton wuift die geruchten resoluut weg. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen is het bovendien geen goed idee om met Horner in zee te gaan.

Ferrari kijkt terug op een teleurstellend Formule 1-seizoen. Het team kwam niet verder dan de tweede plaats, terwijl stercoureur Hamilton zelfs nog geen podium wist te behalen. De positie van teambaas Fred Vasseur kwam in het voorjaar al onder druk te staan, al tekende hij in juli alsnog een nieuw contract met de Scuderia. Toch deden de afgelopen weken opnieuw geruchten de ronde dat Ferrari verkennende gesprekken zou hebben gevoerd met Christian Horner. Aston Martin-teambaas Andy Cowell verklaarde tijdens het raceweekend in Singapore zelfs dat de Brit ‘alle teameigenaren aan de lijn heeft gehad’.

Vertrouwen in Vasseur

In aanloop naar de Amerikaanse GP werd ook Lewis Hamilton gevraagd naar de vermeende interesse in Horner. De Brit vindt dergelijke speculaties enkel ‘afleidend’ en benadrukte zijn vertrouwen in Vasseur.

“Ik weet niet waar die geruchten vandaan komen, dus ik kan er niet veel over zeggen”, reageerde hij. “Maar het leidt ons als team een beetje af. Het team heeft een duidelijk statement gemaakt door het contract van Fred (Vasseur, red.) te verlengen. We werken samen keihard aan de toekomst, en dan helpen dit soort verhalen niet”, zei hij met klem.

Vasseur was doorslaggevend bij het aantrekken van Hamilton en staat dus duidelijk in de gunst bij de Brit – in tegenstelling tot Christian Horner, die jarenlang één van zijn grootste rivalen was. Gevraagd of hij het een goed idee vond dat Horner een rol zou krijgen binnen Ferrari, antwoordde Hamilton kort maar krachtig: “Ik denk het niet, en ik ga niet in op geruchten.” De Brit benadrukte dat hij zijn blik volledig op de toekomst heeft gericht, met name op de nieuwe technische reglementen van 2026.

“Ik zie de komende zes races echt als testweekenden om te blijven leren en onze processen verder te verbeteren”, besloot hij.

