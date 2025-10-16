De geruchtenmolen draait op volle toeren sinds het vertrek van Christian Horner bij Red Bull. De Brit zou volgens sommige berichten in beeld zijn bij Ferrari, maar volgens de gasten van de podcast Formule 1 Paddockpraat is dat een onwaarschijnlijk scenario.

“Je zou bijna denken dat het 1 april is,” zegt verslaggever Gerard Bos. “Dat gaat niet gebeuren. Dat wordt toch helemaal niks. Waarom zou Ferrari dat ook willen?” Ook Jeroen Bleekemolen gelooft niet in een overstap van Horner naar Maranello. “Het cultuurverschil is groot. Horner hoort gewoon bij een Engels team. Die hoort in Milton Keynes te zitten of bij Aston Martin, dat soort teams. Daar is die cultuur die echt bij hem past. Ik denk persoonlijk dat hij mooi op zijn plek zal zitten bij Aston Martin.”

Bos ziet bovendien een veel logischer alternatief voor Ferrari, mocht teambaas Frédéric Vasseur ooit moeten vertrekken. “Dan haal je toch Andrea Stella van McLaren terug op zijn oude nest? Hij heeft daar in de tijd van Schumacher ook gewerkt, en sinds Stella bij McLaren zit, gaat het daar stukken beter. Dat zou ik veel logischer vinden dan Horner.”

