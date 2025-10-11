Zien we Christian Horner binnenkort in het Ferrari-rood verschijnen? Na eerder te zijn gelinkt aan rollen binnen de teams van Haas, Aston Martin en Alpine, zou de Brit nu een serieuze kandidaat zijn om huidig Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur op te volgen. Ferrari-voorzitter John Elkann wil naar verluidt de in juli ontslagen teambaas naar Italië halen.

Christian Horner is op zoek naar een baan. De Brit werd in juli ontslagen als teambaas bij Red Bull, en wordt sindsdien gelinkt aan onder meer Haas en Aston Martin. Volgens Aston Martin-teambaas Andy Cowell blijft het daar niet bij voor Horner, want inmiddels heeft de Brit ‘vrijwel elke teameigenaar aan de lijn’. Ook de topteams zouden ondertussen interesse hebben in een samenwerking met de voormalig Red Bull-teambaas.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde F1-Insider zou Ferrari-voorzitter John Elkann serieus overwegen om huidig teambaas Frédéric Vasseur door Horner te laten vervangen. De Fransman ging begin 2023 aan de slag bij de Scuderia en tekende afgelopen juli echter nog een contractverlenging bij het Italiaanse team.

‘Ferrari heeft Horner nodig’

Oud-coureur Johnny Herbert denkt dat Ferrari Horner wel eens hard nodig kan hebben. “Ferrari heeft alle ingrediënten, maar het lukt ze niet om die samen te brengen”, stelt Herbert tegenover BettingLounge. “Ze hebben de coureurs en maken nauwelijks nog grote strategische fouten. Het ontbreekt ze alleen aan pure snelheid. Daarvoor heb je uiteindelijk een echte leider nodig – iemand die weet hoe je een winnende cultuur creëert. En dat is Christian Horner.” Ferrari staat momenteel derde in het constructeurskampioenschap, achter McLaren en Mercedes, en wacht in 2025 als enige topteam nog op een Grand Prix-zege.

