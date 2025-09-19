Charles Leclerc werd na het raceweekend in Monza overladen met complimenten van Max Verstappen. De Nederlander werd door de Spaanse pers gevraagd naar zijn favoriete coureurs op de grid. Hij noemde zijn rivaal van Ferrari de beste kwalificeerder én de beste inhaler. Leclerc is dankbaar voor het wederzijdse respect met Verstappen, al hoopt hij zich ooit écht te kunnen bewijzen naast de viervoudig wereldkampioen.

In gesprek met Mundo Deportivo werd Max Verstappen gevraagd naar de beste kwalificeerder op de grid. “Oef, dat is moeilijk”, reageerde de Red Bull-coureur. “Ik heb Charles Leclerc altijd beschouwd als een zeer goede coureur in de kwalificatie.” Toen hij later gevraagd werd naar de beste inhaler, koos hij opnieuw voor de Monegask. De Italiaanse tak van Sky Sports confronteerde Charles Leclerc met de opmerkingen van Verstappen.

“Er is veel wederzijds respect”, zei Leclerc lachend. “We zijn samen opgegroeid, we hebben jarenlang tegen elkaar gevochten. Helaas hebben we dat in de Formule 1 nog niet echt kunnen doen. Ik hoop dat dat ooit wel het geval zal zijn.” Verstappen vocht titelgevechten uit met Lewis Hamilton en Lando Norris, maar heeft het nooit écht hoeven opnemen tegen Leclerc. Het ontbrak de achtvoudig racewinnaar de afgelopen jaren aan competitiviteit. Mogelijk komt daar per 2026 verandering in.

