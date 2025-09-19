Sergio Pérez onthult wat er voor Cadillac na de GP Azerbeidzjan op het testprogramma staat. Het Amerikaanse team is namelijk klaar voor de volgende fase van de voorbereidingen op hun Formule 1-debuut in 2026. Volgens de Mexicaan houdt deze fase in dat hij dit jaar nog in een Ferrari-bolide zal rijden voor Cadillac. Pérez hoopt zo ook weer zo gauw mogelijk te wennen aan de fysieke kant van de Formule 1.

Sergio Pérez staat in 2026 na een jaar afwezigheid uit de Formule 1 weer op de grid. De Mexicaan is namelijk samen met Valtteri Bottas coureur voor nieuwste team Cadillac. De voorbereidingen van het debuut van het Amerikaanse team op de grid volgend jaar zijn inmiddels in volle gang. Het team gaat momenteel zelfs de volgende fase in. Pérez verklapt dat deze fase inhoudt dat Cadillac met de coureurs in de fabriek aan de slag gaat.

De voormalig teamgenoot van Max Verstappen onthult dat na de GP Azerbeidzjan een intensief testprogramma op de kalender staat. De oud-Red Bull-coureur reist naar zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk af om onder de Testing of Previous Cars-regels plaats te nemen in de Ferrari SF-23. Cadillac kiest naar verluidt voor een chassis van het Italiaanse team, omdat het de eerste twee jaar ook de motoren afneemt van de Scuderia.

Het testprogramma van Pérez

“Ik neem plaats in de simulator en er zijn plannen om een F1-auto te testen. Zo kunnen we zo goed mogelijk voorbereid aan het nieuwe jaar beginnen”, onthult de 35-jarige coureur de testplannen tijdens een evenement in Californië. Volgens de aanstaande Cadillac-coureur is het cruciaal om nog in 2025 meters te maken in een Formule 1-bolide. “Voor mij is het belangrijk om dit jaar nog alle sensaties mee te maken – met name voor de nek, het fysieke gedeelte – om mijn lichaam op te frissen voor wat er komen gaat.”

