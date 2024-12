General Motors debuteert in 2026 via dochteronderneming Cadillac op de Formule 1-grid. Onder de voorwaarde dat de Amerikaanse autogigant vanaf 2028 ook eigen motoren gaat ontwikkelen, mag het toetreden tot de koningsklasse. In de eerste twee jaar zullen de Amerikanen dus gebruikmaken van een bestaande motorleverancier. Ferrari maakte dinsdag bekend dat het een overeenkomst heeft bereikt met Cadillac.

“Ferrari kondigt een meerjarige overeenkomst aan,” schreven de Italianen in een officieel persbericht. “Met ingang van 2026 levert het bedrijf de motoren en de versnellingsbakken aan Andretti Formula Racing onder leiding van TWG Global en General Motors.” Aangezien Cadillac vanaf 2028 zelf een aandrijflijn dient te ontwikkelen voor de Formule 1, duurt de samenwerking met Ferrari waarschijnlijk twee jaar.

Ferrari levert op dit moment motoren aan het team van Haas en het team van Sauber. Vanaf 2026 wordt de Zwitserse renstal echter een fabrieksteam van Audi. Derhalve zou de Scuderia extra geïnteresseerd zijn in een nieuwe afnemer. Leveranciers zijn immers gebaat bij dergelijke samenwerkingen. “Hoe meer krachtbronnen er in omloop zijn, hoe meer data we kunnen verzamelen,” legde Mercedes-teambaas Toto Wolff uit in aanloop naar de GP van Hongarije. “Uiteindelijk kun je daar veel van leren.” Mercedes levert motoren aan Williams, McLaren en Aston Martin. Per 2026 verruilt het Aston Martin voor Alpine.

