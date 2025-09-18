Cadillac maakt in 2026 haar debuut in de Formule 1 en doet dat met steun van faciliteiten op twee continenten. Teambaas Graeme Lowdon heeft bevestigd dat het team het eerste seizoen voorlopig zal opereren vanuit Silverstone. De Amerikaanse thuisbasis in Fishers, Indiana, is namelijk nog in aanbouw.

Cadillac staat volgend jaar als elfde constructeur op de grid. Het team verschijnt aan de start met twee ervaren coureurs: Sergio Pérez en Valtteri Bottas. Omdat de nieuwe basis in Indianapolis nog niet voltooid is, heeft teambaas Graeme Lowdon bekendgemaakt dat de Formule 1-operatie voorlopig vanuit het Verenigd Koninkrijk wordt geleid. Het team maakt daarvoor gebruik van een bestaande faciliteit in Silverstone.

Lowdon vertelde in de podcast Beyond the Grid: “Die basis in Fishers wordt een gloednieuw complex van bijna 50.000 vierkante meter, speciaal gebouwd voor de Formule 1. Uiteindelijk wordt daar ook het grootste deel van de auto gebouwd. Maar Cadillac kreeg pas in maart van dit jaar officieel groen licht om mee te doen. Dan kun je niet zomaar even een fabriek uit de grond stampen, al het personeel aannemen, machines installeren én dan ook nog onderdelen bouwen naar Formule 1-kwaliteit.”

Transatlantische samenwerking

“We hebben een faciliteit in Silverstone, die nu fungeert als logistiek centrum”, legt Lowdon uit. “Daar zit ons team voor aerodynamisch en mechanisch ontwerp. De auto voor 2026 zal voorlopig van daaruit worden aangestuurd, zolang de fabriek in Fishers nog in aanbouw is. Maar op termijn wordt het hoofdkwartier van Cadillac echt in de VS gevestigd.” Gevraagd naar hoe de samenwerking tussen de twee locaties eruitziet, reageert Lowdon met een knipoog: “Onze gangen zijn misschien héél, héél lang en strekken zich uit over de Atlantische oceaan, maar het team functioneert als één geheel.”

