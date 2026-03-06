Charles Leclerc zag hoe Mercedes eindelijk het gaspedaal intrapte tijdens de tweede vrije training in Melbourne. Nadat Ferrari en Leclerc de eerste testsessie hadden gedomineerd, stonden George Russell en Kimi Antonelli in VT2 duidelijk boven de Scuderia. Op basis van de testweken in Bahrein kwamen beide teams al als sterkste uit de bus. Leclerc verwacht dan ook veel tegenstand van Mercedes gedurende de rest van het weekend in Australië.

Na afloop van de tests in Bahrein liet Leclerc al blijken dat hij Mercedes niet helemaal vertrouwde; hij ging ervan uit dat de Silberpfeile nog niet het achterste van de tong hadden laten zien. Tijdens de tweede vrije training op het Albert Park Circuit leek hij gelijk te krijgen. Russell en Antonelli waren weliswaar langzamer dan Oscar Piastri, maar maakten wel een grote sprong ten opzichte van de eerste oefensessie. “Ik denk dat ze bij Mercedes langzaam laten zien wat ze kunnen”, vertelde hij tegenover de aanwezige media. “In de tweede vrije training werd duidelijk waar we ten opzichte van hen nog tekortkomen. Ik durf niet te zeggen hoeveel snelheid ze nog achter de hand houden, maar qua racesnelheid lijken ze erg sterk.”

Toch konden beide Mercedes-coureurs niet tippen aan Oscar Piastri. “Oscars snelle ronde was zeer indrukwekkend”, gaf ook Leclerc toe. “Ik kan natuurlijk niet zeggen wat McLaren onderling met de auto’s doet. Misschien hebben ze verschillende dingen getest, want Lando (Norris, red.) was nergens te bekennen.” De Monegask wil overigens geen harde uitspraken doen over de nieuwe krachtsverhoudingen. “Het wordt de eerste race met een volledig nieuwe auto, dus er bestaan nog veel vraagtekens”, benadrukte Leclerc. “Ik hoop dat ik ongelijk ga krijgen en dat we tijdens de kwalificatie veel sneller zijn, maar vooralsnog lijkt Mercedes een stap voor te liggen. Daarna volgen Red Bull, McLaren en wij.”

