Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft afgelopen weekend in Austin voorafgaand aan de race pijnstillers moeten nemen. De Monegask kampte met hevige pijn door een infectie aan zijn kies. Leclerc had er de gehele week al last van, maar bracht het pas na de race van zondag naar buiten.

“Ik had een infectie aan mijn kies. Volgens mij aan de verstandskies. Ik had donderdag echt veel pijn, vrijdag werd het wel iets rustiger. Vandaag was het oké”, zo zegt de Monegask zondagavond. “Ik heb zware pijnstillers gebruikt sinds donderdag. Vandaag was het eigenlijk best oké, ook omdat ik pijnstillers heb genomen voor de race. Het heeft me niet tegengehouden in de auto”, zo zegt Leclerc over het gebruik van de pijnstillers.

Diskwalificatie

Leclerc pakte pole position op vrijdag, maar kwam in de race niet verder dan een zesde plek. Uiteindelijk werd de Ferrari-coureur zelfs gediskwalificeerd, omdat zijn auto niet door de technische keuring heen kwam. Teamgenoot Carlos Sainz eindigde als vierde en klom zelfs een plekje omhoog doordat Lewis Hamilton ook gediskwalificeerd werd.

“Het zag er niet goed uit in de race”, erkent Leclerc, voordat het nieuws over zijn diskwalificatie naar buiten kwam. “Ik startte van pole, eindigde als zesde. Carlos is dan een goede referentie: hij eindigde zo’n tien seconden voor mij. Dat is wel een significant verschil en ook veel meer dan ik had verwacht. Daar moeten we wel echt naar kijken.”

