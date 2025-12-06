Charles Leclerc is niet van plan de titelkandidaten een helpende hand te bieden tijdens de slotrace in Abu Dhabi. De beide McLaren-coureurs én Max Verstappen maken dit weekend nog kans op de wereldtitel. De Nederlander heeft twaalf punten achterstand op WK-leider Lando Norris; wil hij kampioen worden, dan mag zijn Britse rivaal zondag niet op het podium eindigen. Op steun van Leclerc hoeft Verstappen niet te rekenen, al kan de Monegask wél een sleutelrol spelen.

Leclerc was donderdag, samen met Isack Hadjar en George Russell, te gast in de officiële FIA-persconferentie. Daar kregen hij en Russell een opvallende vraag voorgeschoteld. “Als jullie zondag een rol van betekenis spelen in het kampioenschap, hoe pakken jullie dat dan aan?”, klonk het vanuit de zaal. “Willen jullie deel uitmaken van die strijd, of deze juist vermijden?” Leclerc nam het woord en maakte duidelijk dat hij zich niet wil mengen in het gevecht tussen Verstappen en McLaren.

‘Bemoei me niet met de titel’

“Ik win het liefst gewoon de race”, lachte Leclerc. “Verder wil ik me eigenlijk niet bemoeien met het kampioenschap. Of ik nu vecht voor de tweede, derde of vierde plaats – of welke positie dan ook – het maakt me niet uit wie er achter me zit. Ik zal altijd op dezelfde manier vechten, simpelweg omdat ik het maximale uit deze laatste race wil halen voor mijn team. Ik denk niet aan de titelstrijd; ik wil gewoon het volledige potentieel van mijn auto benutten.” Russell sloot zich daar volledig bij aan. “Voor mij geldt precies hetzelfde”, reageerde de Brit kort.

Toch kan deze houding van Leclerc Verstappen in de kaart spelen. De Nederlander moet in Abu Dhabi twaalf punten goedmaken. Hij wordt dus kampioen als hij de race wint en Norris niet verder komt dan de vierde plaats. Mocht Verstappen aan de leiding gaan terwijl Norris achter de Ferrari van Leclerc rijdt, dan mag Verstappen er dus op vertrouwen dat de Monegask er alles aan zal doen om de McLaren achter zich te houden. Datzelfde geldt voor George Russell.

