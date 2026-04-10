Charles Leclerc en echtgenote Alexandra Leclerc zetten eerder dit jaar het internet op zijn kop met beelden van hun huwelijksfeest in Monaco: het echtpaar gaf elkaar het jawoord in het hart van het prinsdom. F1-liefhebbers waren vooral onder de indruk van de bruidswagen van Leclerc. De Monegask arriveerde in stijl, achter het stuur van een peperdure klassieke Ferrari. In een nieuw podcastinterview geeft hij toe dat hij de miljoenenbak mocht lenen voor één dag.

Op bruidsfoto’s is te zien hoe Charles en Alexandra Leclerc arriveren in een Ferrari 250 Testa Rossa uit 1957. Variaties van deze scharlakenrode bolide waren in de jaren vijftig en zestig oppermachtig op onder andere Le Mans en Sebring. De huidige waarde van het model waarin de F1-coureur trouwde, wordt geschat op ruim dertig miljoen euro. Hoewel Leclerc een aardige Ferrari-collectie heeft opgebouwd in zijn zeven jaar bij de Scuderia, ontbreekt een auto van dit kaliber in zijn verzameling.

LEES OOK: Eddie Irvine is dreigementen zat: ‘Formule 1 heeft Max Verstappen niet nodig’

Zodoende klopte de achtvoudig Grand Prix-winnaar aan bij zijn werkgever. “Ik wilde trouwen in een bijzondere auto, en dat kon alleen een Ferrari zijn”, vertelde Leclerc in de BSMT-podcast. “We hebben het erover gehad en uiteindelijk hebben we die auto gevonden. Een trouwe klant van Ferrari was zo vriendelijk om hem uit te lenen.” Wie dit pronkstuk beschikbaar stelde voor het huwelijk van Leclerc is niet bekend. Bekende eigenaren van een 250 Testa Rossa zijn onder anderen Aston Martin-topman Lawrence Stroll en modeontwerper Ralph Lauren.



Lees hier alles over GP Miami

