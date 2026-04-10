Max Verstappen flirtte tijdens de afgelopen GP van Japan openlijk met zijn pensioen. De Nederlander liet zich met het oog op de nieuwe F1-reglementen in 2026 geregeld kritisch uit over de staat van de sport; de focus op energiebeheer en kunstmatig inhalen kan hem maar weinig bekoren. Oud-coureur Eddie Irvine is niet gediend van de uitspraken van Verstappen. Hij vindt bovendien dat de viervoudig wereldkampioen geen sleutelrol speelt binnen de sport.

Na een zevende plaats in Suzuka – waarmee de slechtste seizoensstart van Red Bull in ruim tien jaar een feit werd – richtte Verstappen zijn pijlen opnieuw op de reglementen. Hij liet bovendien doorschemeren dat hij overweegt om na dit seizoen te stoppen. Na de testdagen doopte hij de nieuwe regels al ‘Formule E op steroïden’, maar in Japan deed hij daar nog een schepje bovenop. “Ik denk na over alles wat er in deze paddock gebeurt”, zei hij in een openhartig gesprek met de BBC. “Privé ben ik heel gelukkig, maar daardoor ga je je ook afvragen: ‘Zijn 24 races per jaar het waard?'” Bij Viaplay vatte hij zijn gevoel samen: “Het moet wel leuk blijven.”

‘Max heeft 50 miljoen redenen om te blijven’

Oud-coureur Eddie Irvine, die in 1999 nipt naast de titel greep met Ferrari, is eveneens kritisch op het huidige reglement. Tegelijkertijd benadrukt hij dat een eventueel vertrek van Verstappen niet zo’n mokerslag zou zijn als de media doen voorkomen. “Het reglement bevalt me helemaal niet”, aldus Irvine in gesprek met Gazzetta dello Sport. “Er moeten zeker veranderingen komen, want het kan niet zo zijn dat het batterijpercentage allesbepalend is. Begrijp me niet verkeerd, ik houd van elektrische auto’s – ik heb er vier – maar het heeft geen zin om de Formule 1 milieuvriendelijk te maken. En bovendien zijn deze auto’s ook nog eens gevaarlijk.”

Irvine verwees daarbij naar de crash van Oliver Bearman in Suzuka. “Hij ging veel sneller dan Franco Colapinto en moest uitwijken”, legde hij uit. “Het deed me denken aan het incident waarbij Hitoshi Ogawa om het leven kwam in de Japanse F3000. Gelukkig hebben de auto’s elkaar dit keer niet geraakt.” Over het mogelijke vertrek van Verstappen was hij stellig: “De Formule 1 heeft Max niet nodig, er zijn genoeg getalenteerde coureurs”, zei Irvine scherp. “Natuurlijk is het lastig voor hem om in het middenveld te strijden. Maar gezien zijn salaris zijn er meer dan 50 miljoen goede redenen om te blijven”, besloot hij met een knipoog.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.