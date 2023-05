Charles Leclerc trekt zich niets aan van de kritiek op zijn fouten dit seizoen. In plaats daarvan wil de Ferrari-coureur zich gewoon kunnen concentreren op het maximaliseren van de snelheid van zijn auto.

Een denderend seizoen is het bepaald niet voor Leclerc. De Monegask – die vorig jaar nog een gooi naar de titel kon doen – staat na vijf races slechts op de zevende plek met 34 punten. Daarbij wordt hij nog grotendeels gered door het weekend in Bakoe, waarin hij tweede werd in de sprintrace en derde in de Grand Prix. Daarnaast is hij twee keer uitgevallen en twee keer zevende geworden.

Seizoen Leclerc gedefinieerd door fouten

Eerlijk is eerlijk: Leclerc maakt het zichzelf niet makkelijk. Los van dat de Ferrari bij lange na niet zo competitief is als in de eerste helft van vorig jaar, bevindt Leclerc zich ook onhandig vaak naast de baan. In Australië viel Leclerc al in de eerste ronde uit doordat hij in het grind terechtkwam. In Miami werd Q3 van de kwalificatie niet uitgereden omdat de Monegask zijn Ferrari in de muur zette. Toch trekt Leclerc zich niets aan van de kritiek op zijn rijgedrag.

“Ik concentreer me volledig op de snelheid en het opzoeken van de grenzen van de racewagen”, verklaarde de Ferrari-coureur bij een evenement van het team. “Fouten zijn normaal. Natuurlijk is er druk, vooral als je deel uitmaakt van Ferrari. Zelfs bij de kleinste fout zijn mensen teleurgesteld in je. Maar ik ben me bewust van mijn verantwoordelijkheid.”

“Als coureur moet je met druk kunnen omgaan”, vervolgt Leclerc. “Het hoort bij het vak. Daar hoort ook bij dat dingen niet altijd gaan zoals mensen hopen. Ik moet kunnen uitvinden waar de grenzen van de auto en de banden liggen. Hard werken en consistentie zijn essentieel voor succes, maar het zou onrealistisch zijn om aan te nemen dat alles altijd soepel zal verlopen.”

