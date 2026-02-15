Charles Leclerc sluit zich aan bij Max Verstappen en waarschuwt dat Mercedes nog niet het achterste van de tong heeft laten zien. Na de besloten shakedown in Barcelona kregen de Silberpfeile al voorzichtig de favorietenrol toebedeeld, maar nu ook de eerste testweek in Bahrein achter de rug is, gaat menig coureur ervan uit dat Mercedes de maatstaf bepaalt. Volgens Leclerc houdt de Duitse renstal nog veel achter de hand.

Op basis van de resultaten in Bahrein lijken de vier traditionele topteams – Mercedes, McLaren, Red Bull en Ferrari – nog altijd de dienst uit te maken. Toch waren de coureurs er na afloop van de testweek als de kippen bij om hun eigen prestaties te bagatelliseren. Mercedes wees direct naar rivaal Red Bull; volgens Toto Wolff had het team van Max Verstappen de lat bijzonder hoog gelegd in Bahrein. Weinig verrassend, gezien het feit dat Mercedes onder een vergrootglas ligt vanwege de eigen motorsaga. Mogelijk neemt de FIA nog vóór de start van het seizoen maatregelen tegen de krachtbron van de Duitsers.

Ferrari in het ongewisse

Max Verstappen beschuldigde Mercedes op zijn beurt van sandbagging en verwacht dat het team in Melbourne nog veel sterker voor de dag zal komen. Charles Leclerc deelt die mening. “Ik denk dat Red Bull iets meer heeft laten zien dan Mercedes”, reageerde hij tegenover F1.com. “Ze waren de hele week erg indrukwekkend. Maar ik denk dat Mercedes enorm veel verbergt. De tijd zal leren hoeveel snelheid ze nog achter de hand hebben.”

LEES OOK: Verstappen verdenkt Mercedes van ‘sandbagging’: ‘Wacht maar tot Melbourne’

Toch maakte Ferrari eveneens een solide indruk in Bahrein. Lewis Hamilton noteerde de derde snelste tijd van de week, achter George Russell en Kimi Antonelli. Daarnaast valt de betrouwbaarheid van de SF-26 op; het team zou sinds de shakedown in Barcelona met dezelfde motor hebben gereden. Leclerc toonde zich tevreden over de resultaten, maar bleef tegelijkertijd realistisch. “Ja, het is slechts een gevoel”, zei hij over het optreden van Ferrari in Bahrein. “Dus voorlopig blijf ik voorzichtig. Met deze nieuwe systemen zijn er zoveel manieren om je prestaties te verbergen. Op dat gebied is het moeilijk om een voorspelling te doen, maar qua betrouwbaarheid staan we er goed voor”, gaf hij toe. “Uiteindelijk moet je echter uitblinken in prestaties, en op dit moment kunnen we daar nog weinig over zeggen.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.