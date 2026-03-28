Charles Leclerc heeft zich kritisch uitgelaten over de Formule 1-reglementen na de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. De Ferrari-coureur eindigde als vierde, waar hij tevreden mee is. Hij richtte zich vooral op de impact van de huidige regels tijdens de kwalificatie. “Het is een grap”, aldus Leclerc.

Charles Leclerc start de race in Japan vanaf de vierde positie, achter de twee Mercedes-coureurs en Oscar Piastri. Zijn laatste snelle ronde begon sterk, maar in bocht acht verloor hij kort de controle over zijn auto. Hij wist zijn ronde wel te kunnen vervolgen. Volgens de Monegask had dit moment geen negatieve invloed op zijn prestatie. “Mensen denken dat ik door dat moment tijd verloor, maar eigenlijk heb ik juist veel snelheid meegenomen. Daardoor heb ik tijd gewonnen. Het was dus iets goeds en ik denk niet dat het mijn ronde heeft verpest”, vertelde Lerclerc in de paddock in Suzuka.

‘Erg frustrerend’

Ondanks dat positieve gevoel over zijn ronde, is Leclerc niet tevreden over de manier waarop de kwalificatie voelt met de nieuwe reglementen. Volgens hem worden coureurs beperkt in hun mogelijkheden om op de limiet te rijden. “Ik kan deze regels in de kwalificatie eerlijk gezegd niet uitstaan. Het is een grap. Ik ga sneller in de bochten, geef eerder gas, maar ik verlies alles op het rechte stuk. Het is heel frustrerend, want als je Q3 ingaat probeer je dingen die net iets anders zijn. Wanneer je dat doet, moet het systeem alles opnieuw optimaliseren terwijl je aan het rijden bent”, aldus Leclerc.

Volgens de Ferrari-coureur moeten coureurs nu anders rijden om toch nog een rondetijd te rijden. “Om de een of andere reden begin ik in Q3 tijd te winnen in de bochten, maar te verliezen op de rechte stukken. Kwalificatie draait om het vinden van de limiet en ermee spelen, maar op dit moment word je gestraft zodra je die limiet opzoek. Je kunt nooit een volledige ronde rijden, omdat je altijd iets moet opofferen en dat is gewoon frustrerend.”

‘Onder druk zetten’

Leclerc hoopt dat de FIA snel met oplossingen komt, want hij ziet dat de Ferrari-motor gevoeliger is voor het reglementen dan de Mercedes-krachtbron. “Ik heb het gevoel dat wij iets meer problemen hebben in vergelijking met de Mercedes-motor en dat is iets waar we naar moeten kijken. Ik weet dat de FIA werkt aan een oplossing en hopelijk gebeurt dat snel”, aldus de Monegask.

Voor de race ziet Leclerc een overwinning nog niet binnen handbereik. Volgens hem hebben de Mercedessen een duidelijk snelheidsvoordeel. “Met een goede start kunnen we Mercedes onder druk zetten, maar zij rijden uiteindelijk weg zoals de afgelopen races. Alleen als we in de laatste ronde nog kunnen vechten, wat onwaarschijnlijk is, kunnen we misschien hopen op een overwinning. Zodra zij in vrije lucht rijden, wordt het inhalen voor ons onmogelijk”, besloot de Ferrari-coureur.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.