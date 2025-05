In aanloop naar de GP van Monaco toonde thuisheld Charles Leclerc zich zelden positief over de kansen van Ferrari. Na een wisselvallig raceweekend in Imola verwachtte de Monegask niet dat hij zijn stunt van 2024 kon herhalen. Toch boden de eerste twee vrije trainingen veel perspectief – in beide gevallen prijkte Leclerc bovenaan de tijdlijsten. Ondanks deze bemoedigende resultaten vindt hij het nog te vroeg om positief te zijn.

“Misschien zijn we toch competitiever dan gedacht, maar laat ik vooropstellen dat ik nog niet overtuigd ben”, reageerde Charles Leclerc na de testsessies in Monaco. “Ik denk dat de vrijdag in Monaco altijd speciaal blijft – het is zo specifiek per coureur. Iedereen kijkt vooral naar zijn eigen referentiekader. Daarom is het ook te vroeg om positief te zijn over het weekend. Daarbij moet ik wel toegeven dat de vrijdag voor ons heel positief is geweest. Ik heb een redelijk goed gevoel over de auto.”

Comfortabel

“Het begon allemaal niet zoals ik wilde door die crash met Lance”, gaf Leclerc toe. In de haarspeldbocht bij het Fairmont-hotel klapte de Ferrari-coureur op de Aston Martin van de Canadees. Het incident leverde Stroll een gridstraf van één plaats op. Leclerc benadrukte tot slot dat de kwalificatie nog steeds cruciaal is in Monaco, al biedt de dubbele verplichte pitstop ook kansen voor nieuwe strategische zetten.

Wat betreft de terugkeer van de C6-compound is de 27-jarige coureur voorzichtig positief – zijn Ferrari gedijde goed op alledrie de banden. “Het tempo over één ronde was sterk”, besloot Leclerc. “Op welke band we ook reden, ik voelde me behoorlijk comfortabel. Daarbij waren de rondetijden vrij snel, dus dat is altijd een goed teken. Toch blijft de kwalificatie hier cruciaal; we moeten echt vooraan starten als we op een goed resultaat willen hopen.”

