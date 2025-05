Charles Leclerc kan met een goed gevoel terugkijken op de eerste trainingsdag van de Grand Prix van Monaco. Nadat hij al in de eerste sessie de snelste coureur blijkt, eindigt hij in zijn Ferrari ook in de tweede training bovenaan. Max Verstappen heeft het vizier op de rest van het weekend gericht en eindigt in de tweede sessies als tiende.

De eerste twintig minuten van de sessie worden gekenmerkt door twee crashes, met kortstondig een rode vlag tot gevolg. Eerst is het Isack Hadjar die met zijn linkerachterwiel hard de vangrail raakt in de chicane na het uitkomen van de tunnel. Vervolgens is het Oscar Piastri die de fout in gaat. De leider in het kampioenschap remt te laat en gaat bij het ingaan van de eerste bocht met zijn McLaren rechtdoor. Beide coureurs hebben schade, maar weten de pits te bereiken. Aan het einde van de sessie rijdt Hadjar overigens nogmaals schade, maar nu zonder gevolgen voor de rest.

De snelste rondetijd verandert gedurende de sessie in hoog tempo van eigenaar, het deels nieuwe asfalt in Monaco wordt per rondje rapper. Coureurs wisselen van begin tot einde van het tweede trainingsuur net zo snel van posities als van bandencompound en beklagen zich ondertussen vooral over het rijgedrag van elkaar. ‘Traffic paradise‘, verwoordt de engineer van Liam Lawson het treffend.

Pas in de slotfase komt er iets van duidelijkheid over de krachtsverhoudingen. Meer dan op de mediumband toont Leclerc zich in de Ferrari snel op de zachte band, net als in de eerste sessie. Daarin prijkte de lokale held ook al bovenaan de tijdenlijst. Teamgenoot Lewis Hamilton doet nauwelijks voor hem onder. Het blijft de vraag hoezeer de teams het achterste van hun tong laten zien, maar Ferrari maakt in Monaco op dag één een betere indruk dan gedacht.

Verstappen, in de eerste training nog tweede, komt in de tweede sessie qua rondetijden niet in de buurt van de top. Grote problemen zijn er echter niet, hoewel hij nog even rechtdoor schiet aan het einde van de training. De Nederlander sluit die af op de tiende plaats. Dat zegt niet alles: al vaker toonde Verstappen op zaterdag en zondag met de RB21 meer snelheid dan op vrijdag. De vraag is ook: wat kan McLaren? Piastri en teamgenoot Lando Norris worstelen op de eerste dag van het GP-weekend in Monaco meer dan gedacht en sluiten af met respectievelijk een derde en vierde plek.

Zaterdag staat er nog een derde en laatste vrije training op de rol, in de middag volgt dan de kwalificatie (16.00 uur) in het prinsdom. Exact een etmaal later is het tijd voor de achtste GP van dit Formule 1-seizoen.

