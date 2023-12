CharlesLeclerc lijkt een nieuw monstercontract te gaan tekenen bij het team van Ferrari. Het huidige contract van de Monegask loopt na 2024 af, maar volgens La Gazzetta Dello Motorsport blijft Leclerc tot het einde van 2029 verbonden aan ‘het steigerende paard’. De Italiaanse krant vertelt dat de Ferrari-coureur rond de 50 miljoen per jaar gaat verdienen.

Leclerc heeft inmiddels alweer vijf seizoenen gereden in het scharlakenrood, en volgens de Italiaanse krant komen hier dus nog vijf extra seizoenen bovenop. Er schijnt wel een clausule in het contract te zitten: mocht de auto drie jaar in het contract niet competitief zijn, dan kan het contract vroegtijdig ontbonden worden.

Salaris

Qua salaris gaat de 26-jarige coureur er aardig op vooruit. Momenteel wordt zijn jaarlijkse salaris geschat op zo’n 23 miljoen euro. Gazzetta verwacht dat Leclerc aan het einde van zijn nieuwe contract rond de 50 miljoen euro per jaar gaat verdienen. Hiermee kan hij zich meten met de groot verdieners van de Formule 1. Max Verstappen verdient namelijk rond de 60 miljoen Lewis Hamilton ziet zo’n 35 miljoen op de bank verschijnen.

Leclerc kende een goed einde van 2023. Hij behaalde zowel in Las Vegas als Abu Dhabi een knappe tweede plaats. Uiteindelijk kwam hij net tekort voor de vierde plaats in het kampioenschap, deze ging namelijk naar Fernando Alonso.

